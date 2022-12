Connect Sports Flamengo, Connect Max ou Mormaii Life: confira nossas dicas de presentes de Natal

O Natal está chegando e, com ele, a dúvida sobre qual presente escolher para familiares e amigos. Que tal um smartwatch para aquela pessoa especial? Os modelos da Technos são ótimas opções, feitos com estilo e funcionalidades que ajudam no dia a dia de qualquer pessoa. A marca traz três modelos com tecnologia de ponta: Connect Sports Flamengo (com mostradores assinados pelo Zico), Connect Max e Mormaii Life. Os smartwatches têm design diferenciado, bateria de longa duração, vários mostradores com visor de alta resolução, entre outras novidades. Conheça os modelos e escolha o que mais combina na hora de presentear!

1 de 3 O Connect Max é resistente à água em até 50 metros — Foto: Divulgação O Connect Max é resistente à água em até 50 metros — Foto: Divulgação

Connect Max

Com mais de 30 funcionalidades, o Connect Max tem design premium e se adapta à vida do brasileiro. O modelo vem com bateria de longa duração (de até dez dias), cerca de 100 mostradores com um visor de alta resolução, além de pulseiras de silicone e de aço em mesh, com fecho de ímã de alta pressão, que se adequa ao pulso. Mas a funcionalidade mais inovadora do Connect Max é a resistência à água, com 5ATM (50 metros), sendo possível utilizá-lo para nadar em piscina ou mar e até para conter o excesso de suor durante o exercício físico.

O modelo tem um panorama geral de treinos e bem-estar com 14 modalidades esportivas, entre elas corrida, futebol, mar aberto, yoga e academia. O relógio tem oxímetro, marca a quantidade de passos e calorias, controla o sono e os batimentos cardíacos. O Connect Max se conecta através de Bluetooth e possui um aplicativo exclusivo, compatível com Android e iOS, nas versões acima de 6.0 e 9.0, respectivamente.

2 de 3 O Connect Sports Flamengo traz mostradores assinados pelo craque — Foto: Divulgação O Connect Sports Flamengo traz mostradores assinados pelo craque — Foto: Divulgação

Connect Sports Flamengo

Quem é torcedor do Flamengo não pode perder a chance de ter uma peça com mostrador assinado pelo maior ídolo do clube. Inspirado em Zico, o eterno camisa 10, o Connect Sports Flamengo é aliado perfeito para acompanhar os jogos do time, seja no Maracanã ou num churrasco com amigos. O primeiro smartwatch exclusivo de um clube brasileiro para torcedores vem com 20 mostradores oficiais do time e tem um troca-pulseira de fácil ajuste (um de polímero vermelho e outro de aço mesh preta). Também é resistente à água e conta com uma bateria de longa duração, que permite 12 dias de uso sem carregar.

São mais de 30 funcionalidades, entre elas o monitoramento cardíaco, inclusive enquanto comemora um gol ou canta as músicas do time. O Connect Sports Flamengo tem 12 modalidades esportivas, com a possibilidade de registrar direto no aplicativo um exercício. Ainda é possível verificar notificações de chamadas e acompanhar suas redes sociais; controlar o sono, os passos, calorias e distância, além de um alerta de sedentarismo.

3 de 3 Além das pulseiras de silicone e mesh, o Mormaii Life conta com novas pulseiras avulsas de nylon superconfortáveis em diferentes cores — Foto: Divulgação Além das pulseiras de silicone e mesh, o Mormaii Life conta com novas pulseiras avulsas de nylon superconfortáveis em diferentes cores — Foto: Divulgação

Mormaii Life

Queridinho entre os modelos da Technos, o Mormaii Life é um relógio feito para quem busca uma vida mais smart. Além das pulseiras de silicone e mesh, o Life conta com novas pulseiras avulsas de nylon superconfortáveis em diferentes cores. Resistente à água de 50 metros, o smartwatch também tem bateria de longa duração, que pode chegar a 12 dias dependendo do uso contínuo. Além de disponibilizar nove esportes no próprio modelo e mais 13 opções no aplicativo, o Mormaii Life tem a opção de localizar o celular, o que ajuda em caso de perda ou esquecimento.