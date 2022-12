Conselheira do Amor: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

O filme Conselheira do Amor é a mais nova produção turca original da Netflix , lançada oficialmente no catálogo da plataforma na última sexta-feira (16). Com roteiro de Murat Dişli (Me Mate, Querido) e a novata Yasemin Erturan, o cineasta Kıvanç Baruönü (Boss Wants a Happy Ending) assina a direção do longa, que já se encontra na terceira posição do ranking top 10 do streaming aqui no Brasil.

Estrelado por Bensu Soral (Infiltrado) e Helin Kandemir (O Conto das Três Irmãs), a trama do projeto acompanha a história de Azra, uma jovem que atua como tutora de estudantes, dando conselhos amorosos. No entanto, uma de suas clientes a contrata para lhe ajudar com uma paixão platônica, e o que era para ser mais um trabalho para a protagonista, acaba por ser tornar um dos maiores desafios de sua carreira.

Com uma hora e meia de duração, a comédia romântica faz parte de uma das principais metas do serviço de streaming de diversificar seu catálogo com novas produções estrangeiras e internacionais -para conseguir ampliar o seu público espectador. Pensando nisso, confira, a seguir, mais detalhes como sinopse, elenco e repercussão do filme Conselheira do Amor:

Enredo

Como o próprio nome do longa já deixa claro, o filme se trata de uma comédia romântica e que, por conseguinte, acompanha a história da jovem Azra (Bensu Soral) enquanto atua como tutora particular, auxiliando adolescentes e estudantes com questões referentes à vida e ao amor. Conhecida pelo seu bom trabalho e confiança em suas atitudes, a protagonista se depara com Hande (Helin Kandemir), uma jovem apaixonada por um garoto chamado Utku (Rami Narin), por quem nutre uma paixão platônica.

Dessa forma, a protagonista é contratada pela garota com o intuito de ajudá-la com conselhos amorosos para, enfim, conquistar de vez o rapaz desejado pela moça. No entanto, o que Azra não esperava é que o caso desta cliente pode colocar em risco sua boa reputação como conselheira, além de tornar-se o maior obstáculo já visto em toda a sua carreira na área.

Elenco

Além de Bensu Soral (Intoxicated by Love) no papel de Azra e Helin Kandemir (O Último Guardião) como Hande, o elenco de Conselheira do Amor ainda é contemplado com nomes como Halit Özgür Sari (Memórias de Verão), Rami Narin (Uma Vida Nova), Hülya Gülsen Irmak (Tudo para Minha Filha), Hatice Aslan (3 Macacos), Murat Karasu (Fog and Night), Elif Ceren Balikçi (Mercy) e Esengül Yilmaz Senalp (Annenin Sirridir Çocuk).

Repercussão na mídia

Apesar de sua popularidade entre os usuários brasileiros da Netflix por se tratar de uma comédia romântica leve e com uma trama divertida, o filme Conselheira do Amor não agradou tanto assim a mídia especializada, que concedeu críticas medianas ou baixas para o projeto. Prova disso é que o novo trabalho de Kıvanç Baruönü obteve nota 4.8 de 10, com base em 156 considerações no site agregador IMDb. Já no Rotten Tomatoes e Metacritic, entretanto, o longa sequer foi avaliado.

Segundo Lori C., crítica do site Ready Steady Cut, o longa "Conselheira do Amor é divertido, charmoso e alegre. A química entre os dois protagonistas é inegável e, embora a história seja um pouco confusa, ainda é agradável."

Além disso, em sua review, a jornalista ainda compara a produção original da Netflix com o filme Hitch - Conselheiro amoroso (2005), estrelado por Will Smith. Em sua crítica, ela ressalta que a protagonista "Azra é uma versão menos desprezível de Hitch e, embora algumas de suas 'lições' possam parecer desatualizadas para o público ocidental (particularmente seu discurso de meninas contra meninos e os jogos de namoro que ela apresenta como obrigatórios)".