Core i5 12400F vs Ryzen 5 5600X: compare processadores Intel e AMD

Intel Core i5 12400F e Ryzen 5 5600X são dois processadores da Intel e da AMD do segmento intermediário. Os modelos aparecem no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 1.149 e podem ser a solução ideal para um setup gamer ou mesmo para quem procura uma CPU para o dia a dia com tarefas que sejam um pouco mais exigentes.

Lançado em 2020, o AMD Ryzen 5 5600X promete ser ideal para jogos e softwares avançados permitindo o overclock para mais desempenho, enquanto o Core i5 da Intel é um modelo lançado em 2022 que promete ser mais eficiente. Nenhum dos dois conta com vídeo integrado. A seguir, o TechTudo apresenta um comparativo da ficha técnica dos chips para te ajudar a decidir qual pode fazer mais sentido em seu setup.

1 de 3 Ryzen 5 5600X conta com clock elevado e promete alto desempenho — Foto: Reprodução/Amazon Ryzen 5 5600X conta com clock elevado e promete alto desempenho — Foto: Reprodução/Amazon

Especificações

Os dois processadores contam com 6 núcleos e 12 threads, o que pode favorecer o uso em jogos ou mesmo com apps de edição que exploram um número maior de cores. Porém, o clock do processador da AMD é maior, tendo boost de 4,6 GHz contra apenas 4,4 GHz do Intel Core i5.

A CPU da AMD é mais uma solução da fabricante que permite o overclock das frequências, o que é um ponto que agrada os usuários mais entusiastas, uma vez que pode fazer com que o chip entregue frequências mais próximas de opções mais avançadas.

Tanto o Core i5 12400F quanto o Ryzen 5 5600X não contam com uma solução de vídeo integrada, o que vai exigir que os usuários invistam em uma placa de vídeo dedicada. Os modelos que possuem ainda o TDP de 65 W, são oferecidos com cooler na caixa, sendo o Intel Cooler Box para o Core i5 e Wraith Stealth para o chip da AMD.

Desempenho

Comparativos de sites especializados em benchmarks indicam que o processador da AMD tende a oferecer mais desempenho tanto em testes sintéticos quanto em jogos, o que pode ser resultado de uma maior flexibilidade para o clock.

Em testes sintéticos, a pontuação do chip da AMD ficou cerca de 11% mais alta que a do Intel Core i5. Em jogos, o Ryzen 5 5600X também superou o desempenho do concorrente, atingindo cerca de 10% mais performance.

2 de 3 Core i5 12400F promete grande ganho de desempenho em relação a gerações anteriores — Foto: Divulgação/Intel Core i5 12400F promete grande ganho de desempenho em relação a gerações anteriores — Foto: Divulgação/Intel

Consumo

Mesmo os dois processadores tendo o mesmo TDP, a tendência é que o processador da Intel tenha um consumo menor, uma vez que seu clock base é mais baixo que o do Ryzen 5 5600X.

Além disso, o chip da AMD é desbloqueado, o que deve fazer com que ele, principalmente quando levado ao limite, tenha um consumo ainda maior que o concorrente — o que, por outro lado, também vai fazer com que o Ryzen 5 5600X ofereça mais desempenho.

Placa-mãe

O processador da Intel utiliza o soquete LGA1700, de modo que uma placa-mãe de entrada com chipset H610M pode ser encontrada no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 689.

Já o processador da AMD é mais um da plataforma AM4, o que faz com que exista uma oferta maior de placas compatíveis, além de, em muitos casos, isso permitir que os usuários que já possuem um processador da marca possam reaproveitar sua placa-mãe com o chip novo. De qualquer modo, uma placa-mãe de entrada A520M compatível com os processadores Ryzen aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 519.

3 de 3 Placa-mãe de entrada A520M é vista no varejo online — Foto: Divulgação/Aorus Placa-mãe de entrada A520M é vista no varejo online — Foto: Divulgação/Aorus

Recursos

O Intel Core i5 12400F, como um processador moderno, conta com diversos recursos da arquitetura Intel 7, como suporte a Acelerador Gaussiano e Neural da Intel (recurso que aprimora performance em IA e áudio), e compatibilidade com Intel Optane, tecnologia Turbo Boost 2.0 e um vasto grupo de instruções.

Já o Ryzen 5 5600X é um processador de arquitetura Zen 3 que, além de suporte a overclock, conta com compatibilidade com recursos em realidade virtual com AMD VR-Ready Premium, suporte ao AMD StoreMI, que aprimora o desempenho do chip com soluções de armazenamento rápido, além de compatibilidade com o AMD Ryzen Master, que é um software proprietário que facilita a habilitação do overclock em processadores da fabricante.

Preço e concorrentes

A solução mais em conta do comparativo atualmente é o AMD Ryzen 5 5600X, que aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 1.149, enquanto o Intel Core i5 12400F, tem preço inicial de R$ 1.328 no Brasil. Vale ainda considerar que, caso você não possua uma placa de vídeo dedicada, vai precisar investir em uma solução, uma vez que ambos os processadores não contam com vídeo integrado.

Outras opções que podem ser interessantes são o AMD Ryzen 7 5700X e Intel Core i5 10600K. O processador da AMD aparece no Brasil por valores a partir dos R$ 1.299, conta com 8 núcleos e 16 threads e promete oferecer desempenho avançado em jogos e softwares mais pesados, sendo mais uma solução que não conta com vídeo dedicado.

Já o Intel Core i5 10600K é um hexa-core com 12 threads desbloqueado, que mesmo já tendo um certo tempo de mercado, tem como diferencial a solução de vídeo integrada UHD Graphics 630 de até 1,2 GHz. O processador da Intel de décima geração pode ser encontrado no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 1.379.

Ficha técnica Core i5 12400F e Ryzen 5 5600X