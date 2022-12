Core i5 3470 vs Core i7 3770: compare os processadores Intel

Intel Core i5 3470 e Intel Core i7 3770 são processadores Intel das primeiras gerações que podem ser interessantes para quem deseja montar um setup mais básico, para tarefas que não exijam tanto desempenho ou mesmo para utilizar sistemas que já foram descontinuados. Eles entregam ao menos quatro núcleos e threads com frequências que podem chegar aos 3,9 GHz por valores a partir dos R$ 160 no mercado brasileiro, o que é um valor bem abaixo de soluções de entrada atuais.

Os chips, que tiveram seus lançamentos em 2012, utilizam uma mesma plataforma e processo de fabricação em 22 nm (nanômetros), o que faz com que ambos deixem evidentes alguns efeitos da idade avançada, mas ainda garantam algum desempenho para quem não é tão exigente. A seguir, o TechTudo compara a ficha técnica dos processadores da Intel e te ajuda entender se ainda vale a pena investir em processadores com mais de dez anos.

1 de 3 Intel Core i5 3470 é um processador de quatro núcleos e threads sem Hyper Threading. — Foto: Divulgação/Intel Intel Core i5 3470 é um processador de quatro núcleos e threads sem Hyper Threading. — Foto: Divulgação/Intel

Especificações

Os processadores do comparativo utilizam a mesma plataforma em 22 nm, que, por si só, já evidencia uma certa defasagem frente a soluções modernas. Ainda assim, os itens oferecem quatro núcleos ao menos, de modo que o Intel Core i7 3770, por ter suporte ao Hyper Threading, entrega oito threads em vez das quatro do processador mais simples.

As frequências dos processadores também têm uma certa semelhança, mas novamente temos um ponto no qual a solução mais avançada leva vantagem, oferecendo cerca de 300 MHz a mais de velocidade. No TDP e, claro, no soquete, novamente temos itens nos quais os processadores são idênticos.

Ambos oferecem ainda soluções de vídeo integrado, o que permite que usuários que adotem um dos modelos não necessitem de uma placa de vídeo dedicada desde que a placa-mãe ofereça nativamente uma saída de vídeo. Enquanto o Intel Core i5 3470 conta com uma GPU Intel HD 2500 de 1,1 GHz, o Intel Core i7 oferece uma GPU Intel HD 4000 com 1,15 GHz.

Desempenho

No desempenho, o Intel Core i7 também leva vantagem — ao menos é o que indicam os dados de sites especializados em benchmarks, que utilizam tanto softwares que avaliam o desempenho dos chips e atribuem uma nota, quanto o que cada um dos chips é capaz de entregar em jogos, para oferecer os resultados.

Em testes com softwares de benchmark como PassMark e Cinebench, o Intel Core i7 3770 supera o Intel Core i5 3470 com cerca de 36,3% mais performance, enquanto em jogos, a diferença entre os processadores fica na casa dos 20%, também com vantagem para o Intel Core i7.

2 de 3 Core i7 tem mais threads e frequências com 300 MHz a mais — Foto: Divulgação/Intel Core i7 tem mais threads e frequências com 300 MHz a mais — Foto: Divulgação/Intel

Consumo

Os dois processadores tendem a ter um consumo similar, uma vez que o TDP dos componentes é o mesmo e não existe uma diferença tão significativa em relação ao clock dos processadores.

Evidentemente, quem busca uma solução mais eficiente energeticamente deve considerar outras opções de CPU, uma vez que a relação entre o TDP e o clock máximo que os modelos podem entregar não é das melhores.

Placa-mãe

Encontrar uma placa-mãe que ofereça compatibilidade com os processadores não é uma tarefa complicada para quem não se importa em adquirir um item usado, uma vez que atualmente é bem complicado encontrar uma placa-mãe nova de soquete LGA1155.

Além disso, um item com tanto tempo de mercado não deve mais oferecer nenhum tipo de suporte ou garantia por parte da fabricante, mas aparece por um custo mais baixo, de modo que com cerca de R$ 324 já é possível encontrar opções de placas compatíveis com os processadores do comparativo.

3 de 3 LGA1155 é o soquete que pode abrigar ambos processadores do comparativo — Foto: Divulgação/Gigabyte LGA1155 é o soquete que pode abrigar ambos processadores do comparativo — Foto: Divulgação/Gigabyte

Recursos

Os modelos oferecem suporte a um bom conjunto de instruções, compatibilidade com 64 bits, Turbo Boost 2.0 e como mencionado anteriormente, contam com placa de vídeo integrada Intel HD Graphics, o que pode ser um diferencial para quem não pretende investir em uma GPU dedicada.

O grande diferencial do Intel Core i7 é o Hyper Threading, que faz com que, para cada núcleo físico, o processador possa apresentar dois núcleos lógicos — o que é sem dúvidas um fator que cria uma diferença grande de performance entre os itens do comparativo.

Preço e concorrentes

O Intel Core i5 3470 é um processador que atualmente aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 160, o que pode facilitar muito o acesso ao componente que, apesar de ter um bom tempo de mercado, ainda pode ser uma opção para sistemas mais antigos e funções básicas.

Já o Intel Core i7 3770 é oferecido no varejo online por valores a partir dos R$ 872, o que faz do processador uma opção um pouco mais cara, se aproximando demais do preço de chips modernos como os Intel Core i3 de gerações mais recentes, que tendem a ser muito mais eficientes que os itens do comparativo.

Ficha técnica Core i5 3470 e Core i7 3770

Core i5 3470 vs Core i7 3770 Especificações Intel Core i5 3470 Intel Core i7 3770 Lançamento junho de 2012 abril de 2012 Preço atual a partir de R$ 160 a partir de R$ 872 Litografia 22 nm 22 nm Núcleos quatro quatro Threads quatro oito Clock base / boost 3,2 / 3,6 GHz 3,4 / 3,9 GHz TDP 77 W 77 W Soquete LGA1155 LGA1155 Vídeo integrado Gráficos HD Intel 2500 1,1 GHz Gráficos HD Intel 4000 1,15 GHz