Core i5 3570 vs Core i7 3770: compare os processadores Intel

Disponíveis no varejo online brasileiro por valores a partir dos R$ 299, os processadores de soquete LGA1155 contam com ao menos quatro núcleos e threads, tendo ainda uma solução de vídeo integrado Intel HD Graphics. Abaixo, o TechTudo apresenta um comparativo da ficha técnica dos processadores para te ajudar a entender qual é o mais indicado para seu setup básico.

Especificações

Enquanto o Intel Core i5 3570 é um processador de quatro núcleos e threads, o Intel Core i7 3770 oferece quatro núcleos e oito threads, o que é resultado da tecnologia Hyper Treading, que, por sua vez, só está presente no modelo mais avançado.

O clock dos processadores é quase idêntico, com uma vantagem de apenas 100 MHz no boost do Intel Core i7. O TDP dos processadores também é o mesmo, com 77 W, e ambos contam com vídeo integrado Intel HD, que no Intel Core i5 é da série 2500 e no Intel Core i7 da série 4000, ambos entregando frequência de GPU de até 1,15 GHz.

Desempenho

As similaridades entre os processadores também podem ser percebidas no desempenho — ao menos é o que indicam os testes de sites especializados em benchmarks.

De acordo com os dados, a vantagem do Intel Core i7 sobre o Intel Core i5 fica entre 1% e 3%, o que definitivamente não tende a impactar na experiência do usuário. Curiosamente, diferentemente de outros modelos, não existem muitos dados do desempenho dos modelos com jogos, de modo que os comparativos disponíveis apresentam os números obtidos apenas com softwares de benchmark.

Consumo

Como todos os processadores mais antigos, os modelos do comparativo não tendem a ser os mais eficientes, principalmente quando consideramos que o TDP é relativamente alto, para um clock boost baixo nos padrões atuais.

De qualquer modo, no consumo, a diferença dos processadores do comparativo tende a ser imperceptível, o que faz com que, para determinar qual é o melhor para você, seja necessário observar algum outro ponto.

Placa-mãe

Intel Core i5 3570 e Intel Core i7 3770 utilizam a mesma plataforma LGA1155, ou seja, compartilham do mesmo padrão de placa-mãe. No entanto, a idade fica evidente quando consideramos que as placas com suporte aos processadores utilizam módulos de RAM DDR3 com frequência máxima de 1.600 MHz e capacidade de até 32 GB.

Quem pretende investir em uma plataforma antiga precisa considerar que muito provavelmente não vai encontrar placas-mãe novas, ou seja, não vai ter uma garantia ou suporte adequados, além de limitações como RAM defasada e limite de quantidade de módulos.

Recursos

Os modelos compartilham muitos recursos, sendo, segundo a Intel, dois processadores capazes de lidar com os mesmos tipos de instruções com suporte a 64 bits. Sem dúvidas o grande diferencial do Intel Core i7 é o suporte ao Hyper Threading, que faz com que cada núcleo físico ofereça dois virtuais, tendo assim o dobro de threads do Intel Core i5.

Considerando os recursos, ou ao menos o recurso mais valioso do processador mais avançado, o Intel Core i7 parece ser uma solução mais interessante, ainda mais atualmente, uma vez que mais threads podem fazer bastante diferença com softwares modernos.

Preço e concorrentes

Atualmente, o Intel Core i5 3570 pode ser encontrado no varejo online brasileiro por valores a partir dos R$ 299, enquanto o Intel Core i7 3770 tem um custo um pouco mais alto, sendo oferecido no mercado por valores a partir dos R$ 517. Em uma pesquisa na web, é possível encontrar uma placa-mãe que oferece suporte aos processadores por valores a partir dos R$ 315.

Vale ainda considerar investir um pouco mais e partir para soluções de gerações mais recentes da Intel, uma vez que mesmo um Intel Core i3 de sétima geração tende a ter um equilíbrio muito maior, tendo ainda suporte a uma RAM mais moderna e maior oferta de recursos.

Ficha técnica Intel Core i5 3570 e Intel Core i7 3770

Intel Core i5 3570 vs Intel Core i7 3770 Especificações Intel Core i5 3570 Intel Core i7 3770 Lançamento junho de 2012 abril de 2012 Preço atual a partir de R$ 299 a partir de R$ 517 Litografia 22 nm 22 nm Núcleos quatro quatro Threads quatro oito Clock base / boost 3,4 / 3,8 GHz 3,4 / 3,9 GHz TDP 77 W 77 W Soquete LGA1155 LGA1155 Vídeo integrado Gráficos HD Intel 2500 – 1.15 GHz Gráficos HD Intel 4000 – 1.15 GHz