Criminosos criaram 400 mil novos malwares por dia em 2022, revela pesquisa

O sistema da Kaspersky descobriu 400 mil novos arquivos maliciosos por dia no período de janeiro a outubro de 2022. Para fins de comparação, em 2021 foram detectados cerca de 380 mil malwares diários, o que mostra um aumento de 20 mil casos por dia de um ano para o outro. No total, foram observados cerca 122 milhões de arquivos maliciosos em 2022, seis milhões a mais do que no ano anterior.