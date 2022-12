Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: veja gameplay e requisitos do RPG

O enredo de Crisis Core se passa 7 anos antes dos acontecimentos de Final Fantasy 7 e segue os passos do protagonista Zack Fair, um mercenário da força de elite Soldier da empresa de energia Shinra, uma das antagonistas do game no futuro. No papel do personagem, jogadores poderão explorar os segredos sombrios dos experimentos da Shinra, cruzar o caminho de vários personagens marcantes do sétimo capítulo da saga e entender as conexões entre eles, como Aeris, Cloud, Tifa e até mesmo o temido Sephiroth.