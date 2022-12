Croácia derrota Marrocos e gera memes nas redes sociais; veja melhores

A Croácia venceu o Marrocos por 2 a 1 e garantiu o terceiro lugar da Copa do Mundo FIFA 2022. Embora menos prestigiada, a disputa do terceiro lugar rendeu diversos memes nas redes sociais. Brasileiros torceram em peso a favor de Marrocos, que acabou derrotado no tempo normal. A Croácia abriu o placar aos 7 minutos, com Gvardiol, mas tomou o empate dois minutos depois, com gol de Dari. Aos 42 do primeiro tempo, Orsic fez o gol da vitória dos europeus.