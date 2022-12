Croácia perde para a Argentina e é eliminada da Copa; veja memes

A Croácia foi eliminada da Copa do Mundo 2022 nesta terça-feira (13), após perder o jogo contra a Argentina por 3 a 0, na primeira semifinal do Mundial. A desclassificação foi celebrada pelos brasileiros, que viram a nossa Seleção perder para os europeus e deixar o sonho do hexa para trás na última sexta-feira (9). Ao mesmo tempo, a vitória dos hermanos sobre os croatas fez termos como "Parabéns, Brasil", "Aprende, Tite" e "Aprende, Brasil" chegarem aos Trending Topics do Twitter. Nos tuítes, os torcedores criticavam o desempenho da equipe e a estratégia do técnico Tite.