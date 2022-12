Croácia x Marrocos: confira os melhores memes do jogo

Croácia e Marrocos disputam neste sábado (17) o terceiro lugar da Copa do Mundo 2022. Enquanto a bola rola no Catar, os torcedores comentam a partida nas redes sociais com muito bom humor e, como já é de costume, vários memes. A maioria dos brasileiros torcem pela vitória do Marrocos, já que a Croácia foi responsável pela eliminação do Brasil nas quartas de final. Termos como "Vamos Marrocos", "Bono" e "Croácia" apareceram entre os Trending Topics do Twitter, seção que reúne os assuntos mais comentados no microblog.