DDR5 vs DDR4: entenda diferenças e saiba a hora de mudar

Memórias RAM do tipo DDR5 já estão disponíveis no mercado e são suportadas pelas arquiteturas mais recentes de Intel e AMD . Com mais velocidade e eficiência , a DDR5 promete desempenho bruto superior e lança a dúvida: já é hora de fazer o upgrade? Quais são os preços e quanta performance a troca de memória pode render ao sistema?

Na sequência, respondemos essas e outras dúvidas para que você fica por dentro das vantagens e custos envolvidos no processo de upgrade de RAM, indicando o que você precisa ter em mãos para instalar as novas memórias.

2 de 5 DDR5 também já aparece em notebooks, MacBooks e smartphones de várias marcas — Foto: Divulgação/Samsung DDR5 também já aparece em notebooks, MacBooks e smartphones de várias marcas — Foto: Divulgação/Samsung

DDR4 e DDR5: quais são as diferenças

DDR5 é um padrão mais atual e, portanto, naturalmente mais rápido de memória RAM. Além do ganho em desempenho, a tecnologia também acena com maior eficiência energética e até mesmo com um maior nível de confiabilidade. Isso fica por conta da oferta de fatores de correção de erros em produtos disponíveis para o consumidor doméstico e que até então ficavam restritos a memórias usadas em servidores.

Os ganhos de performance permitidos pelo DDR5 começam pela largura de banda — que você pode entender como o volume total de dados que o componente troca com o processador a cada segundo —, que chega ao dobro do que o DDR4 permite. Em média, módulos de RAM DDR4 de 3.200 MHz podem atingir uma banda de 25,6 GB/s (gigabytes por segundo) diante de 38,4 GB/s do DDR5 a 4.800 MHz.

Na velocidade interna da RAM, os primeiros produtos DDR5 no mercado ficam na faixa de 4.800 e 5.200 MHz, mas as especificações técnicas do padrão apontam para um futuro com memórias na casa de 8.400 MHz. Esta velocidade interna da RAM tem grande impacto na performance geral do sistema e já começa em mínimas superiores ao teto do DDR4 em 3.200 MHz.

Já é hora de fazer o upgrade?

3 de 5 Para usar DDR5, é preciso investir em placa-mãe e processador compatíveis — Foto: Divulgação/Aorus Para usar DDR5, é preciso investir em placa-mãe e processador compatíveis — Foto: Divulgação/Aorus

Se você já tem um computador com componentes recentes e de boa performance pode não fazer muito sentido investir no upgrade de RAM. A razão é simples: você terá de investir também em processador e possivelmente em placa-mãe nova para aderir ao novo padrão. Os ganhos de performance, assim, acabam relativizados pelo orçamento que você tem disponível.

O site Tom’s Hardware fez uma bateria de testes comparando diferentes especificações de RAM DDR4 e DDR5 em vários cenários. Olhando apenas para os jogos, a publicação notou que a nova memória rende ganhos modestos de performance, na faixa de 1% a 3%. Dependendo do seu nível de entusiasmo por novas tecnologias — e do seu bolso —, pode ser muito pouca coisa para sair às compras.

Do que você precisa para fazer o upgrade?

4 de 5 Ganhos de desempenho com a DDR5 não são significativos — Foto: Reprodução/Tom's Hardware Ganhos de desempenho com a DDR5 não são significativos — Foto: Reprodução/Tom's Hardware

Diferentemente de muitos periféricos e acessórios, a DDR5 não é retrocompatível: pentes de memória deste tipo não vão simplesmente encaixar nos slots DDR4 da placa-mãe que você já tem e funcionar: a tecnologia depende de compatibilidade de chipset e também de processador. A CPU precisa endereçar dados na RAM e a placa-mãe tem de ter suporte a esta troca de informações.

Por conta disso, você precisa de um sistema que seja construído com processadores da 12ª geração da linha Core da Intel em diante e das famílias Ryzen 6000 da AMD em notebooks e Ryzen 7000 em desktops.

Um ponto importante de atenção é que estas séries de processadores fazem parte de uma janela de transição e também suportam DDR4. Por conta disso, é possível que você tenha o processador compatível, mas sua placa-mãe disponibilize apenas slots DDR4. Placas com DDR4 e DDR5 existem, mas não são tão comuns: em geral, fazer o upgrade de memória vai obrigar também a comprar uma placa-mãe nova.

Disponibilidade e preços no Brasil

5 de 5 Memórias DDR5 já são comercializadas no Brasil — Foto: Divulgação/Corsair Memórias DDR5 já são comercializadas no Brasil — Foto: Divulgação/Corsair

Memórias RAM DDR5 são encontradas com relativa facilidade no Brasil: há kits com 32 GB (dois pentes de 16 GB) no formato DIMM usado em desktops vendidos no país a preços que começam em R$ 899 no momento. Memórias de 5.200 MHz também já aparecem por aqui, mas você pode ter mais dificuldade de encontrar grande variedade de modelos; e os preços, naturalmente, sobem um pouco: o kit de 16 GB (dois pentes de 8 GB) que encontramos não sai por menos de R$ 849.