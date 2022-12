Dell apresenta conceito de notebook que é desmontado em segundos

A Dell anunciou, na última quinta-feira (15), que evoluiu o conceito de notebook Dell Luna apresentando pela primeira vez em dezembro de 2021. Agora, de acordo com as informações oficiais divulgadas, o portátil sustentável pode ser desmontado pelo próprio usuário em até 30 segundos, pois dispensa cabos e parafusos e necessita apenas de um tipo de agulha para soltar os componentes, exatamente como aquela ferramenta usada para abrir a bandeja do chip do celular.