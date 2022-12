Diablo 4 traz gameplay intuitiva em build inicial e é nome forte em 2023

Diablo 4 é o próximo game da franquia clássica da Blizzard . O game chega em 2023 ( segundo vazamentos, mais especificamente em abril ) e já promete ser um forte candidato a jogo do ano. Isso porque, além dos bons gráficos prometidos no título, primeiro da série na nova geração de consoles, há uma gameplay intuitiva que mescla combate estratégico, bastante exploração e muitas opções de evolução, dando diferentes possibilidades aos jogadores.

A história vai focar em Lilith, Rainha do Inferno, que retorna a Santuário e conquista uma legião de seguidores fiéis pelo caminho. O TechTudo foi convidado pela Blizzard para testar uma build do jogo com diferentes aspectos de jogabilidade, mas ainda bastante inicial. Confira a seguir o que achamos desse primeiro estágio de Diablo 4.

Ainda falta um tempo para a chegada de Diablo 4, mas o título mostrou uma boa base durante os testes iniciais. São opções interessantes para melhorar seu personagem, 5 classes diferentes, uma exploração livre pelo mapa e combate interessante que não deixa a jogatina monótona. Vale lembrar que esse será o primeiro título da franquia a chegar simultaneamente para PC e consoles, incluindo PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One. Além disso, estreia a proposta crossplay e cross-progression via Battle.net, ou seja, o usuário poderá jogar em diferentes plataformas com o mesmo save.

A build testada pelo TechTudo entregou uma experiência limitada, mas suficiente para mostrar aspectos importantes de gameplay. São três classes disponíveis entre as cinco que estarão presentes no lançamento do game: Renegados, Magos e Bárbaros, enquanto Druidas e a mais nova, Necromantes, chegarão na versão final. Cada uma tem seu diferencial, indo desde habilidades até itens exclusivos que podem ser encontrados por Santuário.

Ao criar seu personagem, você escolhe um nome e pode customizar sua aparência, com direito a tatuagens no corpo todo e opções de maquiagem. O game traz também diferentes tons de pele e avatares pré-selecionados para usar como base.

Antes de começar a build, um trecho importante da história foi revelado em cinematic: a invocação de Lilith. A Rainha do Inferno retorna a Diablo como principal antagonista do game, e traz um visual interessante com chifres, além da postura digna de “Louvada Mãe”, como também é chamada. Os cinematics, inclusive, fazem parte do jogo, aparecendo em alguns momentos específicos das missões, apesar do estilo Hack’n Slash da câmera.

A gameplay traz tudo que sempre funcionou na franquia: a visão de cima, combates de diferentes níveis e muitos itens para encontrar em baús, estruturas que podem ser derrubadas e mesmo junto a inimigos que venham a ser derrotados. Tanto nas partes internas quanto externas, o jogo indica a presença de inimigos a uma distância suficiente para uma boa luta.

Ainda assim, em locais com portas e portões, é possível tomar alguns sustos, sendo necessário recuar um pouco para montar sua estratégia de combate, saída interessante também ao encontrar adversários mais desafiadores. Apesar de toda a estratégia, em alguns momentos o ideal é simplesmente apostar em ataques rápidos e com bastante dano, principalmente contra hordas maiores.

Vale lembrar que foram dois níveis de dificuldade sugeridos, e focamos no mais fácil para explorar sem preocupações. Isso deixa o game divertido, permitindo uma gameplay mais natural e sem tanto estresse em algumas situações para quem não quer tanto desafio assim.

Já na parte visual, foi possível ver alguns detalhes, mas não tantos assim. Na build testada pelo TechTudo, há uma marca d’água que diminui a visibilidade, que não é o foco dessa versão do game. Como ainda está em desenvolvimento, aspectos gráficos e até mesmo algumas falas não são finais. Ainda assim, as cinematics e a ambientação do título trouxeram uma impressão positiva durante os testes. A variedade de inimigos pelo mapa não chega a ser tão grande, mas, por ser uma versão inicial do game, novos tipos devem aparecer no lançamento oficial.

Por fim, é importante falar sobre a construção do personagem. São diversos itens encontrados pelo mapa, indo desde roupas até armas para melhorar a qualidade nos combates. Há um indicador que mostra se aquela peça é superior ou não à que já está equipada, além de mostrar quanto aquilo vai render de melhora no quesito.

Existem ainda descrições mostrando quanto de dano o item pode causar, quanto a resistência do personagem vai aumentar, entre outros aspectos. Com essas informações, você consegue escolher rapidamente qual peça usar para reforçar seus atributos.

