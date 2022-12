DualSense Edge: veja principais novidades do controle profissional de PS5

DualSense Edge é o novo controle profissional para PlayStation 5 ( PS5 ). O aparelho, que tem data de lançamento marcada para 26 de janeiro de 2023, conta com várias funções extras, como ajustes dos gatilhos, analógicos substituíveis, perfis customizados para jogos e mais. Nesta terça-feira (20), o Blog da PlayStation deu mais detalhes sobre o hardware em um texto de primeiras impressões, trazendo alguns exemplos de como o acessório oficial da Sony pode facilitar a vida do jogador.

Veja as principais novidades do DualSense Edge e saiba o que esperar do novo controle do PS5. Vale lembrar que ainda não há confirmação do preço que será praticado no Brasil. Nos Estados Unidos, o modelo custará US$ 199, cerca de R$ 1.043, enquanto os analógicos vendidos separadamente saem a US$ 19,99, aproximadamente R$ 99,59.

O ajuste de profundidade de gatilho do DualSense Edge permite que até mesmo o mais leve toque ative uma ação — Foto: Reprodução/PlayStation

Ajuste de profundidade dos gatilhos

Os gatilhos adaptativos do DualSense prometem funcionar muito bem em várias experiências de jogo, mas, ao pensar em níveis competitivos, é interessante pensar em poder alterar a profundidade em que ativam certas ações. Nesse sentido, o novo controle apresentará uma pequena alavanca do lado dos gatilhos que permitirá alterar sua profundidade em três níveis, além de ser possível ajustar a sensibilidade ainda mais a fundo em seu perfil.

Assim, em jogos de corrida, por exemplo, o usuário poderá dar preferência a uma profundidade maior para ajustar o quanto acelera e freia. Já em um jogo de luta ou em um FPS como Call of Duty: Modern Warfare 2, a opção é vantajosa para fazer com que o gatilho responda o mais rápido possível.

Alavancas traseiras

Na parte de trás do joystick, usuários poderão colocar duas alavancas traseiras. Cada uma delas possui um formato específico, sendo a primeira semelhante a um pedal e a outra a um semicírculo. Dessa forma, os botões podem receber funcionalidades determinadas dos games e, então, permitir que o usuário realize mais ações em apenas um lado do controle, por exemplo.

Tim Turi, que assina o texto no Blog da PlayStation, comenta que, em God of War: Ragnarok, ao atribuir a esquiva para o botão traseiro esquerdo e o ataque elemental do machado Leviatã para o botão traseiro direito, o jogador pode lutar sem precisar tirar o dedo do analógico direito, que controla a câmera. Além disso, ao pensar em jogos de tiro como Call of Duty: Modern Warfare 2, a função pode ser bastante útil para trocar armas ou pular.

As alavancas traseiras do DualSense Edge podem realizar várias funções e facilitar a forma de controlar jogos — Foto: Reprodução/PlayStation

Perfis de customização

O DualSense Edge pode armazenar até três perfis customizados, que envolvem detalhes como configuração de botões, sensibilidade de analógicos, definição de zona morta e mais. Assim, o usuário pode criar diferentes perfis, como um para jogos de tiro, outro para corrida e outro para ação.

Para jogadores que não queiram mexer nesses detalhes, existirão 5 configurações predefinidas: Rápido, Preciso, Estável, Digital e Dinâmico. No Blog, o exemplo é um perfil específico para Call of Duty: Modern Warfare 2 com a função "Rápido", que deixa a mira seguindo o analógico rapidamente. Ainda há a configuração de sensibilidade, que servirá para atirar com um mero toque do gatilho.

O usuário poderá criar diferentes perfis de configuração no DualSense Edge e alternar entre eles com facilidade — Foto: Reprodução/PlayStation

Botões de função

Uma dupla de botões bastante útil no DualSense Edge são os novos "Função" (Function), que tem uso semelhante ao botão Função (Fn) de notebooks. Ao segurar um deles e pressionar o direcional digital ou os botões do controle, é possível acessar funções secundárias rapidamente, como volume do chat de voz ou alterar o perfil usado no joystick. Segundo o PS Blog, a função pode ser especialmente útil em jogos Battle Royale, uma vez que som ambiente e comunicação com a equipe são fatores essenciais para a vitória.

Os botões de função do DualSense Edge permitem acessar rapidamente configurações de chat de voz e perfis — Foto: Reprodução/PlayStation

Analógico substituíveis

Talvez a função mais interessante do DualSense Edge esteja em seus analógicos. Isso porque o joystick virá com 3 conjuntos de manche para trocar de acordo com a preferência do usuário. A surpresa, no entanto, é que todo o módulo do analógico, responsável pelo movimento no game, poderá ser trocado. Dessa forma, o usuário não precisaria trocar todo o joystick caso ele apresente Drift, defeito no qual o joystick registra movimentos errados.

Caso um analógico do DualSense Edge apresente problemas o usuário pode trocar o módulo do analógico, sem precisar trocar o controle todo — Foto: Reprodução/PlayStation

Estojo

Um detalhe que reforça a imagem de um joystick "de luxo" do DualSense Edge é que ele acompanha um belo estojo para transporte e armazenamento tanto do controle quanto das peças. O estojo possui uma aba removível na parte de cima, a qual dá acesso à parte superior do joystick. Dessa forma, é possível carregá-lo através do cabo trançado USB, que faz parte do pacote.

O DualSense Edge acompanha um estojo para transporte e armazenamento que permite carregar o controle mesmo guardado — Foto: Reprodução/PlayStation Blog