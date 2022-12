Elden Ring é o jogo do ano pelo The Game Awards 2022; veja vencedores

Os brasileiros também tiveram razões para comemorar nesta noite. Primeiro, a LOUD (Valorant) foi anunciada como a vencedora na categoria "Melhor Time de Esports", um prêmio que foi bastante motivado pelo seu título no Valorant Champions 2022 . Já Matheus "bzkA" Tarasconi, treinador de Valorant , também conquistou o prêmio na categoria "Melhor Técnico de Esports do Ano". Bruno "Nobru" Goes chegou a ser indicado como "Criador de Conteúdo do Ano", mas acabou derrotado por Ludwig Ahgren.

O TGA 2022 contou com mais de 30 categorias e teve o TechTudo como parte do júri especializado. Outras escolhas também se destacaram na premiação, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que venceu na categoria "Jogo Mais Antecipado". Já Stray recebeu os dois prêmios para os jogos independentes e Final Fantasy XIV encerrou a noite com duas premiações também como "Melhor Suporte a Comunidade" e "Melhor Jogo Contínuo". Destaca-se ainda League of Legends, vencendo na categoria "Melhor Adaptação", com a série Arcane, e "Melhor Evento de Esports", graças ao sucesso do Mundial de LOL 2022.