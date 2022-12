Elden Ring supera God of War e é melhor jogo de 2022 no Brazil Game Awards

Elden Ring superou God of War: Ragnarok e foi eleito "Jogo do Ano" pelo Brazil Game Awards 2022, anunciou a organização nesta terça-feira (6). Além do prêmio principal, o sucesso da From Software também levou "Melhor Jogo Original" e "Melhor RPG". God of War: Ragnarok, por sua vez, foi eleito "Melhor Jogo de Ação e Aventura", "Melhor Trilha Sonora" e "Melhor Dublagem em PT-BR". Ambos os títulos foram os mais premiados entre os indicados e também são os favoritos na disputa pelo The Game Awards, o “Oscar” dos games, que acontece na próxima quinta-feira (8), em Los Angeles. Assim como no prêmio internacional, o TechTudo também fez parte do júri que definiu os ganhadores do Brazil Game Awards 2022.