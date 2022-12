Ele Acredita em Papai Noel: veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Ele Acredita em Papai Noel é mais nova produção natalina original da Netflix , que chegou ao catálogo da plataforma na última quarta-feira (14). Com direção de Alex Ranarivelo (À Espera da Chuva) e roteiro de John Ducey (Lady Driver), que também protagoniza o longa ao lado da atriz e esposa Christina Moore (Corrida Selvagem), o projeto acompanha a história de Lisa, uma mulher que detesta o Natal e que começa a namorar Tom, um dos maiores fãs do feriado festivo. Para esse relacionamento dar certo, a protagonista terá que ponderar o que é mais importante em sua vida: o amor ou o ódio pelo Papai Noel?

Com uma hora e meia de duração, a comédia romântica americana é uma produção da própria plataforma de streaming e traz uma narrativa leve e descontraída para esta época do ano. Dessa forma, confira, a seguir, mais detalhes como sinopse, elenco e repercussão do filme Ele Acredita em Papai Noel:

2 de 2 O romance natalino é estrelado por Christina Moore e John Ducey — Foto: Divulgação/Netflix O romance natalino é estrelado por Christina Moore e John Ducey — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Ele Acredita em Papai Noel

A trama deste romance acompanha a história de Lisa (Christina Moore), uma colunista que escreve sobre feriados. A protagonista é uma mãe solteira e possui uma característica marcante e bem peculiar: ela simplesmente odeia o Natal. Ao conhecer Tom (John Ducey) durante o feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, Lisa se apaixona perdidamente pelo advogado e, então, eles passam a namorar. Após cinco meses de um relacionamento perfeito, os dois irão passar a véspera de Natal juntos, ou pelo menos é o que Tom espera, já que ele tem uma completa paixão pela data festiva.

Assim, dispostos a superarem essa diferença entre eles, Tom resolve fazer uma lista de atividades relacionadas à temática natalina com o objetivo de fazer Lisa gostar do feriado tanto quanto ele. Contudo, as coisas começam a piorar quando ele confessa à namorada que ainda acredita no Papai Noel.

Elenco

Além de Christina Moore (That '70s Show) interpretando Lisa e John Ducey (Sabrina, Aprendiz de Feiticeira) no papel de Tom, ambos protagonistas da história do romance natalino, o filme Ele Acredita em Papai Noel ainda tem seu elenco contemplado com nomes como Sachin Bhatt (Destruição - Los Angeles), Violet McGraw (A Maldição da Residência Hill), Lateefah Holder (Disjointed), Brooke Dillman (Superbad - É Hoje), Matthew Glave (Zack & Cody: O Filme) e Paxton Booth (A Família do Ano).

Repercussão na mídia

Mesmo com sua popularidade em alta devido à sua sexta posição no ranking top 10 de produções mais assistidas da Netflix aqui no Brasil, Ele Acredita em Papai Noel não teve uma boa recepção pela imprensa especializada. Isso porque o filme obteve notas e avaliações baixas, principalmente ao que se refere aos sites agregadores de críticas, como é o caso do IMDb. No portal, o filme recebeu nota 4.5 de 10, com base em 1,5 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes e Metacritic, o filme não foi avaliado.

Segundo Brett White, crítico de filme do site Decider, o longa natalino possui um roteiro confuso e bagunçado, no qual "realmente voa em uma combinação mágica de ambição narrativa desequilibrada e sentimentalismo bizarramente sincero". Já Lori C., do site Ready Steady Cut, tece uma crítica dura sobre o projeto da gigante do streaming, pondo em xeque a qualidade da produção, afirmando que o filme "está repleto de uma história sem sentido, má atuação e parece a produção barata e apressada que é".

Por fim, Sara Almeida, do The Review Geek, ressalta a superficialidade dos personagens na trama, afirmando que, "infelizmente, os personagens do filme de Natal carecem de profundidade e têm apenas uma perspectiva que abrange toda a sua personalidade. O filme carece severamente de personagens complexos e multifacetados".