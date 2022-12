Em fala rara, Tim Cook admite que o iPhone usa câmera da Sony

No entanto, a revelação não é uma grande novidade, pois diversos relatórios anteriores da indústria já apontavam o uso de hardware Sony nos smartphones Apple. Um desses relatos foi publicado em 2015 pelo Wall Street Journal e tratava sobre o uso de dois sensores da fabricante japonesa no iPhone 6. Vale lembrar que, atualmente, a Sony é líder no mercado dos sensores de imagem, com 44% de participação no mercado. Esse volume é bem superior ao registrado pela Samsung, que ocupa segunda posição no ranking com uma fatia de 18,5%.