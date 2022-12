Emancipation: veja sinopse, elenco e trailer do novo filme com Will Smith

Estrelado por Will Smith (Um Maluco no Pedaço), o filme Emancipation - Uma História de Liberdade estreou mundialmente no catálogo da Apple TV+ na última sexta-feira (9), após sua breve exibição em alguns cinemas selecionados. Com roteiro de William N. Collage (Êxodo: Deuses e Reis) e direção de Antoine Fuqua (Dia de Treinamento), o thriller de ação é baseado em uma história real, que se passa em 1863 e acompanha a jornada tortuosa do ex-escravo Peter, que foge e atravessa os pântanos da Louisiana, nos Estados Unidos, durante a Guerra Civil do país, em busca de reencontrar a família após serem brutalmente separados.

Com mais de duas horas de duração, o drama sobre escravidão é uma produção original da própria Apple TV+ e é quase todo gravado em preto e branco, em um efeito especial de fotografia para enfatizar todos os horrores e a crueldade implacável apresentados pela história. Dessa forma, confira, a seguir, mais detalhes e informações como sinopse, elenco e repercussão na mídia do filme Emancipation - Uma História de Liberdade:

Will Smith protagoniza novo thriller de ação sobre a escravidão nos Estados Unidos — Foto: Divulgação/Apple TV+

Enredo de Emancipation

A trama do longa-metragem acompanha a história de Peter (Will Smith), um ex-escravo que foi brutalmente afastado de sua família após ser capturado ilegalmente por capangas de seu antigo senhor. Ao buscar sua liberdade ao fugir do escravagista Fassel (Ben Foster), antigo proprietário da fazenda de plantações no qual ele realizava trabalho forçado, Peter escapa pelos pântanos de Louisiana, nos Estados Unidos, e enfrenta inúmeros desafios em seu caminho, como animais selvagens, frio e fome. Com muita violência durante todo o seu percurso, o protagonista tem uma fé inabalável que o guiará pelos caminhos tortuosos de período da escravidão.

Baseado na série de fotografias “Peter chicoteado" (Whipped Peter), de 1863, os registros visuais, tirados durante um exame médico do Exército dos EUA, exibem os machucados e cicatrizes de Gordon, um ex-escravo que foi chicoteado e teve as costas açoitadas gravemente. Tal evento contribui imensamente para o processo de abolicionismo nos Estados Unidos e que, posteriormente, desencadearia na Guerra de Secessão.

Elenco

Além de Will Smith (À Procura da Felicidade) interpretando o personagem Peter, papel principal da trama, o extenso elenco de Emancipation ainda conta com nomes como Ben Foster (A Luta de Uma Vida), Mustafa Shakir (Cowboy Bebop), Steven Ogg (Better Call Saul), Charmaine Bingwa (Caixa Preta), Imani Pullum (Escape Through Africa), Aaron Clifton Moten (NCIS – Investigação Naval) e Gilbert Owuor (Ted Bundy: A Confissão Final).

Repercussão na mídia

Com uma enorme produção e altos gastos de orçamento, cerca de US$ 120 milhões (algo em torno de R$ 630 milhões, na cotação atual), Emancipation vem dividindo opiniões entre a crítica e o público. Isso se deve, principalmente, à polêmica ocorrida no Oscar deste ano envolvendo o ator Will Smith, que estapeou o apresentador e comediante Chris Rock (Gente Grande) após uma piada em relação à doença de Jada Pinkett Smith, esposa do astro de Um Maluco no Pedaço.

Dessa forma, em sites agregadores de críticas, por exemplo, o longa-metragem de época obteve avaliações medianas ou baixas. No IMDb, o trabalho de Antoine Fuqua obteve nota 5.7 de 10 com base em 6,4 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a obra cinematográfica conquistou apenas 48% de aprovação em relação aos 121 reviews no site. Por fim, no Metacritic o filme angariou um metascore de 54 e uma pontuação de apenas 3.5 referente à crítica popular. Muitos dos comentários presentes no site sobre a produção em questão são de usuários que condenam integralmente a atitude de Smith em relação à agressão contra Chris Rock, boicotando, assim, o novo trabalho do astro de Hollywood e influenciando o entusiasmo do público como um todo.