Emily in Paris ganha 3ª temporada; conheça sinopse e elenco

A terceira temporada da série Emily em Paris chega ao catálogo da Netflix nesta quarta-feira (21), às cinco horas da manhã, para integrar o time de produções voltadas ao gênero de comédia romântica. Criado e dirigido por Darren Star (Sex and the City), a série é uma projeto original do streaming e conta com a produção de Stephen Brown, Ryan McCormick, Jake Fuller, Raphaël Benoliel e da própria Lily Collins (Simplesmente Acontece), que ainda estrela o seriado franco-americano.

A trama acompanha a história da jovem Emily Cooper na capital francesa após ganhar uma promoção em seu trabalho. Lá, ela descobre que a Cidade Luz tem muito mais a esconder sobre as questões profissionais e amorosas de sua vida do que o esperado. Confira, a seguir, mais detalhes da terceira temporada de Emily em Paris, como sinopse, elenco e repercussão da série.

Emily in Paris retorna para a terceira temporada com os problemas da vida profissional e amorosa da protagonista

Enredo de Emily em Paris

A trama desta comédia romântica acompanha a história da protagonista Emily Cooper (Lily Collins), de 20 e poucos anos, ao ser promovida na empresa de marketing em que trabalha e se mudar para Paris. Ao chegar na capital francesa sem nem mesmo falar o idioma local, a jovem vê sua nova vida repleta de desafios não só na agência de publicidade de artigos de luxo na qual trabalha como social media, mas também uma nova chefe que desconfia de seu jeito americano de resolver as coisas, como também dificuldades nos assuntos amorosos.

A trama da terceira temporada se passa um ano após Emily ter se mudado para Paris. No entanto, nesta nova leva de episódios, a personagem se encontra em várias encruzilhadas em relação a todos os aspectos de sua vida. No trabalho, Emily deverá escolher se voltará para Chicago ou se ficará em Paris, lugar no qual ela finalmente conquistou o respeito e confiança de todos da agência. Já no amor, ela precisa tomar uma decisão: continuar seu relacionamento à distância com Alfie (Lucien Laviscount) ou se entregar à sua paixão por Gabriel (Lucas Bravo), ex-namorado de sua amiga Camille (Camille Razat).

Elenco

Protagonizado por Lily Collins no papel de Emily Cooper, a série de comédia romântica ainda leva em seu elenco nomes como Lucas Bravo (Ingresso para o Paraíso) no papel de Gabriel e Lucien Laviscount (Skins) como Alfie, o novo interesse amoroso da protagonista. Ashley Park (Bikini Car Wash) interpreta Mindy, a melhor amiga de Emily, e Camille Razat (A Acusação), Philippine Leroy-Beaulieu (Dix pour cent), Bruno Gouery (À Beira da Loucura), Samuel Arnold (Duas Balas) e William Abadie (Resident Evil 3 - A Extinção) que também integram o time de atuação do projeto seriado. Para a terceira temporada, Paul Forman (Seagull) e Melia Kreiling (Guardiões da Galáxia) entram para a série.

Repercussão na mídia

Desde a estreia da primeira temporada na Netflix, em outubro de 2020, Emily em Paris se tornou um fenômeno pop não só entre os aficionados por comédias românticas, como também entre os internautas. Assim, a série logo foi renovada para uma segunda season, que chegou ao catálogo perto do Natal de 2021. Esta sequência também foi muito bem recebida pelo público assinante, e rapidamente estreou no top 10 global do streaming, liderando a lista em 94 países, com 107,6 milhões de horas assistidas nos primeiros quatro dias de exibição.

Em relação à recepção da crítica especializada, o trabalho de Darren Star conquistou avaliações boas e medianas, principalmente ao que se refere aos sites agregadores, como é o caso do IMDb, que, com base em 92 mil considerações, tem nota 6.9 de 10 para o projeto. No Rotten Tomatoes, tanto a primeira quanto a segunda temporadas da produção original da Netflix angariaram 61% de aprovação. De acordo com o consenso do site em questão, "embora sua representação da França seja tré cliché [sic], Emily in Paris é uma comédia romântica fantasiosa no seu melhor, espetacularmente vestida e repleta de performances charmosas".

Por outro lado, grandes veículos da mídia internacional condenaram a série, principalmente a imprensa francesa, que alega que a produção focou em estereótipos negativos da população parisiense, bem como de toda a cultura francófona. Segundo Emma Gray, do site HuffPost, o seriado criou uma protagonista superficial, afirmando que "o programa nem mesmo faz um esforço para deixá-la peculiar ou dar a ela uma aspereza mais identificável de uma garota comum".

Já Rebecca Nicholson, do jornal inglês The Guardian, deu nota mínima ao trabalho de Darren Star, alegando que "se for uma tentativa de afofar a comédia romântica para a era do streaming, então ele cai sobre os saltos de 15 centímetros".