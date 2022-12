Empresa de Elon Musk vai mandar mais 7.500 satélites ao espaço

Os novos satélites devem entrar em órbita nas altitudes de 525 km, 530 km e 535 km, de acordo com o site especializado Engadget. O objetivo principal é tornar possível o acesso a internet de banda larga mesmo em áreas remotas do planeta , ampliando ainda mais o alcance da Starlink.

Os satélites de segunda geração são maiores do que os de primeira justamente para comportar as enormes novas antenas que estão sendo preparadas para a comunicação direta com celulares aqui na Terra, numa parceria com a operadora americana T-Mobile. A Starlink quer ampliar o sinal de internet e tentar reduzir ao máximo as chamas “zonas mortas”, fazendo com que tais satélites executem o trabalho das torres de telefonia móvel que temos por aqui.