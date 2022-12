Entenda a nova estratégia da Samsung para desafiar a Apple e o iPhone

A Samsung deseja aumentar a competitividade dos celulares perante os concorrentes, de modo a focar menos na redução de custos da empresa, de acordo com notícias na imprensa estrangeira. Com essa mudança, a gigante sul-coreana deseja garantir a liderança global deste mercado. No primeiro semestre de 2022, a marca alcançou o topo do ranking que classifica as fabricantes com maior remessa de aparelhos. Ainda assim, a empresa não alcançou o primeiro lugar em receita – posição que segue ocupada de forma imbatível pela Apple.