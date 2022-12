Entenda como funciona o relógio que faz pagamento por aproximação

A possibilidade de realizar pagamentos por aproximação pode ser um fator decisivo na hora de comprar um novo smartwatch . Fabricantes como Apple , Huawei , Samsung e Xiaomi investem em aparelhos que oferecem essa funcionalidade, na intenção de atrair consumidores que preferem fazer transações bancárias digitalmente, sem o uso de dinheiro ou cartões físicos. No entanto, é preciso ficar atento, uma vez que não são todos os relógios inteligentes com suporte à tecnologia – que pode também acabar sendo limitada pelo tipo ou bandeira do cartão utilizado.

Todos os modelos atuais do Apple Watch, incluindo Apple Watch SE, são compatíveis com o pagamento contactless. O mesmo acontece com a Samsung, que comercializa em sua loja oficial as gerações 4 e 5 do Galaxy Watch. Para quem prefere produtos das chinesas Huawei e Xiaomi, os relógios Watch GT2 e Xiaomi Watch S1 Active oferecem a tecnologia NFC que possibilita as transações digitais. Veja mais detalhes a seguir.

2 de 7 Apple Watch SE também é compatível com pagamentos por aproximação — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Apple Watch SE também é compatível com pagamentos por aproximação — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Pagamento contactless depende de NFC

3 de 7 Mulher usando tecnologia NFC no Apple Watch — Foto: Divulgação/Apple Mulher usando tecnologia NFC no Apple Watch — Foto: Divulgação/Apple

A primeira coisa que é preciso checar antes de usar o smartwatch para realizar pagamentos é se o celular utilizado também possui a tecnologia NFC. Sigla para Near Field Communication (Comunicação de Campo Próximo), o NFC precisa estar presente nos dois dispositivos, uma vez que é necessário configurar o relógio inteligente pela central do smartphone antes de começar a usá-lo para pagar contas por aí.

No mercado, é possível encontrar celulares em diferentes faixas de preço que trazem essa tecnologia, como o básico Galaxy A32, da Samsung, até o potente iPhone 14. Com NFC em sua ficha técnica, os aparelhos conseguem liberar meios de pagamento como Apple Pay, para iPhone (iOS), e Samsung Pay e Android Pay, para smartphones Android e, assim, se conectar rapidamente com o relógio escolhido.

2. Nem todos os relógios inteligentes contam com recurso

4 de 7 Apesar de recente, Moto Watch 100 não conta com tecnologia NFC — Foto: Divulgação/Motorola Apesar de recente, Moto Watch 100 não conta com tecnologia NFC — Foto: Divulgação/Motorola

Mesmo que as grandes fabricantes, como Apple e Samsung, ofereçam a tecnologia de pagamento contactless na grande maioria de seus smartwatches, o mesmo não acontece com outras empresas. No catálogo brasileiro da Xiaomi, por exemplo, relógios inteligentes das linhas Redmi e Mi Watch não possuem suporte ao pagamento por aproximação. Outro que também não oferece a funcionalidade é o Moto Watch 100, da Motorola, mesmo tendo sido lançado em outubro deste ano.

Vale ressaltar que as smartbands também não estão incluídas na lista de dispositivos que oferecem os pagamentos por aproximação. Apesar de oferecerem uma proposta de uso semelhante – principalmente o monitoramento de saúde – têm recursos limitados que justificam os valores mais baixos em comparação aos smartwatches.

3. Alguns cartões que não são compatíveis

5 de 7 Mulher usando o Samsung Pay para realizar pagamento com seu Galaxy Watch — Foto: Divulgação/Samsung Mulher usando o Samsung Pay para realizar pagamento com seu Galaxy Watch — Foto: Divulgação/Samsung

Apple, Google e Samsung publicam em seus sites oficiais tabelas que indicam quais os bancos que possuem cartões compatíveis com suas carteiras digitais. No Brasil, a lista das empresas é extensa, mas é preciso ficar atento à bandeira do cartão.

A Samsung, por exemplo, aceita apenas cartões de crédito e débito das bandeiras Visa e Mastercard. Já a Apple e o Google permitem a inserção da bandeira Elo, desde que em cartões emitidos pelas instituições Bradesco e Banco do Brasil. Por outro lado, não permitem o uso do PayPal em smartwatches. No caso do relógio da Xiaomi, somente cartões com a bandeira Mastercard podem ser cadastrados no Watch S1 Active.

6 de 7 Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy Watch 3 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy Watch 3 — Foto: Divulgação/Samsung

4. É possível cadastrar vale-refeição e alimentação

Outro detalhe que pouca gente sabe é que as três principais carteiras digitais do Brasil (Apple Wallet, Google Wallet e Samsung Pay) aceitam o cadastro de vales-refeição e alimentação. A inserção desses serviços ajuda principalmente aqueles usuários que preferem usar o benefício para pagar em supermercados ou restaurantes.

Também vale ficar atento as bandeiras. O uso de cartões de benefício Ticket no Samsung Pay foram descontinuados em maio deste ano. Na lista das bandeiras de refeição e alimentação suportados na Apple Wallet também é possível conferir a presença apenas do Sodexo Brasil.

5. Quando surgiu o primeiro smartwatch

7 de 7 Primeiro relógio inteligente HP-01 — Foto: Reprodução/Museu das Calculadoras HP Primeiro relógio inteligente HP-01 — Foto: Reprodução/Museu das Calculadoras HP

Apesar do conceito de relógios inteligentes parecer recente, o primeiro smartwatch lançado no mercado completou 45 anos em 2022. Lançado pela HP, em 1977, o acessório era chamado de HP-01 e tinha entre seus diferenciais uma tela de LED com 7 dígitos e teclado com 28 teclas. Ele possuía funções como cronômetro, timer, despertador, calendário, além de alterar os fusos horários e conseguir armazenar informações.

O relógio digital se destacava por combinar as funções de horário com esses outros recursos e vinha acompanhado de uma pequena caneta para ajudar no manuseio das pequenas teclas. Ele pesava 170 gramas, tinha 15 milímetros de espessura e era vendido por US$ 695, valor bem acima da média para a economia da época.