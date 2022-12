Entenda os prós e contras de usar ligações Wi-Fi no seu celular

Ficar sem sinal de rede no telefone pode não ser um empecilho intransponível para realizar ligações, principalmente se o local em que o usuário estiver tem uma boa rede Wi-Fi . Alguns aparelhos celulares Android e iPhone ( iOS ) possuem o recurso nativo Wi-Fi Calling , que permite utilizar a rede de internet sem fio para fazer ou receber chamadas, independente da conexão com as redes 3G/4G/5G. Seu uso, entretanto, depende dos pacotes contratados junto as operadoras de telefonia, uma vez que consome os minutos do plano tal qual uma ligação tradicional.

Um dos pontos positivos do recurso é que, apesar de pagar pelas ligações, elas são cobradas com valores locais. Isso significa que, mesmo que esteja em uma viagem internacional, o consumidor é cobrado como se estivesse sempre localizado na cidade do código do seu DDD. No Brasil, Claro e Vivo oferecem a funcionalidade.

2 de 4 Conectar a rede Wi-Fi em celulares Android — Foto: Rafael Leite/TechTudo Conectar a rede Wi-Fi em celulares Android — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Benefícios de usar Wi-Fi Calling

Uso do pacote de minutos: a maior vantagem de usar as ligações Wi-Fi é a cobrança local em caso de roaming. O usuário é debitado do seu pacote de minutos, contratado junto a operadora, como se estivesse realizando uma chamada VoLTE em sua própria cidade de origem, mesmo estando em viagens internacionais.

a maior vantagem de usar as ligações Wi-Fi é a cobrança local em caso de roaming. O usuário é debitado do seu pacote de minutos, contratado junto a operadora, como se estivesse realizando uma chamada VoLTE em sua própria cidade de origem, mesmo estando em viagens internacionais. Sem cobrança para recebimento de chamadas: quando o serviço é ativado, chamadas recebidas também são tratadas com locais. Ou seja, sem cobranças, mesmo que o telefone não esteja no DDD de origem da linha.

quando o serviço é ativado, chamadas recebidas também são tratadas com locais. Ou seja, sem cobranças, mesmo que o telefone não esteja no DDD de origem da linha. Destinatário não precisa ter serviço ativo: outro detalhe importante é que também não há cobranças extras para quem recebe a ligação efetuada. O destinatário da chamada não precisa sequer ter o serviço habilitado no aparelho.

outro detalhe importante é que também não há cobranças extras para quem recebe a ligação efetuada. O destinatário da chamada não precisa sequer ter o serviço habilitado no aparelho. É compatível com outros dispositivos: clientes da Apple que usam o Apple Watch para atender ligações podem ficar felizes, pois, o dispositivo é compatível com o serviço. Segundo a fabricante, as ligações Wi-Fi são ativadas automaticamente no relógio inteligente ao ativar a opção Permitir Ligações no iPhone.

3 de 4 iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Desvantagens de usar Wi-Fi Calling

Não é aceito por todas as operadoras: clientes da Claro e da Vivo conseguem efetuar ligações usando o Wi-Fi Calling, caso possuam pacote com minutos. No entanto, consumidores que tiverem contrato com a TIM precisam baixar o aplicativo TIM Wi-Fi e efetuar as chamadas usando o app, configurando um serviço similar, mas não o mesmo.

clientes da Claro e da Vivo conseguem efetuar ligações usando o Wi-Fi Calling, caso possuam pacote com minutos. No entanto, consumidores que tiverem contrato com a TIM precisam baixar o aplicativo TIM Wi-Fi e efetuar as chamadas usando o app, configurando um serviço similar, mas não o mesmo. Depende da conexão de internet: a estabilidade das ligações via Wi-Fi depende da qualidade do sinal da rede sem fio que o usuário estiver conectado. Além disso, só é possível utilizar o serviço, se o telefone estiver conectado à rede.

a estabilidade das ligações via Wi-Fi depende da qualidade do sinal da rede sem fio que o usuário estiver conectado. Além disso, só é possível utilizar o serviço, se o telefone estiver conectado à rede. Só funciona com pacote de ligações ativo: as ligações também não poderão ser efetuadas caso o usuário não possua minutos em seus pacotes junto as operadoras contratadas. Os minutos usados nas ligações via Wi-Fi são descontados como em ligações tradicionais.

4 de 4 Como ativar o Wi-Fi Calling no iPhone (iOS) — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo Como ativar o Wi-Fi Calling no iPhone (iOS) — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Como usar o Wi-Fi Calling

É possível ativar o serviço de chamadas em smartphones Android e iPhone (iOS) compatíveis. Para isso, é necessário que o celular esteja com o sistema operacional atualizado e esteja ligado a uma operadora de telefonia compatível. Caso cumpra os requisitos básicos de uso, basta ir nas configurações do telefone selecionar Conexões, em aparelhos com o SO do Google ou Ajustes > Telefone, no caso de dispositivos da Apple. Veja o passo a passo completo aqui.

Ao efetuar ou receber uma ligação com o serviço ativo, sua operadora irá trocar das ligações tradicionais para as chamadas via Wi-Fi automaticamente. Caso isso não esteja acontecendo, seja por uma recepção mais fraca do sinal ou algum bug, o usuário pode forçar o uso ativando o Modo Avião, deixando apenas o Wi-Fi ativo. Por fim, se as ligações não estiverem com boa qualidade, sempre é possível usar alternativas de voz ou vídeo em aplicativos como WhatsApp, Telegram, Signal, FaceTime, entre outros.