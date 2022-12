Epic Games tem Saints Row 4 grátis em dezembro e 'jogo misterioso' no Natal

Ao que tudo indica, o game dará início à temporada de jogos grátis de Natal da Epic Games Store, que costuma distribuir um game por dia em dezembro. Para resgatar os jogos basta possuir uma conta da Epic Games, usada em títulos como Fortnite, Fall Guys e Rocket League. Veja, a seguir, mais detalhes sobre os títulos.

1 de 2 Saints Row 4: Re-Elected leva os Saints para uma simulação de computador com superpoderes — Foto: Reprodução/Epic Games Store Saints Row 4: Re-Elected leva os Saints para uma simulação de computador com superpoderes — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Em Saints Row 4: Re-Elected, a gangue dos Saints estendeu seu domínio na Terra ao máximo que podia com seu novo chefe, interpretado pelo jogador, como Presidente dos Estados Unidos após os eventos do último game. Sua tranquilidade, no entanto, é interrompida por uma invasão alienígena que prende todos os membros da gangue em uma simulação de computador.

Agora, os Saints terão que se libertar e enfrentar a ameaça alienígena enquanto exploram uma versão digital em mundo aberto da cidade de Steelport. Durante o processo, eles ganham superpoderes que quebram os limites da simulação, como super velocidade e saltos tremendos.

2 de 2 Em Wildcat Gun Machine jogadores enfrentam hordas de inimigos e chefes gigantes que enchem a arena de projéteis — Foto: Reprodução/Epic Games Store Em Wildcat Gun Machine jogadores enfrentam hordas de inimigos e chefes gigantes que enchem a arena de projéteis — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Já o game independente Wildcat Gun Machine apresenta um misto de ação com tiroteios intensos e elementos roguelike. As fases trazem labirintos repletos de hordas de inimigos que disparam tiros até criar um "Bullet Hell" para o jogador. Mas vale ressaltar que o combato é acirrado, afinal, o usuário conta com mais de 40 armas diferentes para enfrentá-los.

Como é tradicional nos jogos roguelike, a experiência é projetada para ser jogada várias vezes em busca de upgrades permanentes que permitam ir cada vez mais longe. O game conta com horrendos chefes gigantes para enfrentar e robôs que podem ser invocados para facilitar seu trabalho.

Em 2019, a Epic Games Store ofereceu 12 jogos gratuitos durante o período de festas, enquanto em 2020 e 2021, o número cresceu para 15 títulos grátis. Na versão desse ano, há rumores de que a loja oferecerá um jogo grátis por dia entre 15 de dezembro e 10 de janeiro, o que poderia indicar um total de 25 games, dependendo da data de início e término da promoção.