Epson vai parar de vender impressoras a laser; entenda o motivo

A fabricante Epson anunciou recentemente que encerrará completamente a fabricação e distribuição de impressoras a laser até 2026. Segundo o comunicado, a ação faz parte do comprometimento da empresa com o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. A companhia acredita no potencial que a tecnologia de impressão jato de tinta possui para ter significativos avanços no quesito sustentabilidade.