Espanha perde para o Marrocos e Internet vai à loucura; veja memes

A Espanha se despede da Copa do Mundo 2022 após perder nos pênaltis, nesta terça-feira (6), para a seleção marroquina de futebol. Como a Internet adora uma "zebra", memes sobre a eliminação dos espanhóis já repercutem nas redes sociais. O termo "Espanha" ocupa a primeira colocação nos Trending Topics do Twitter, enquanto "Hakimi", nome do lateral direito do Marrocos, está logo em seguida. O resultado de 0 x 0 no tempo normal levou a partida para a prorrogação e, depois, para a disputa de penalidades máximas, na qual a seleção espanhola perdeu todas as cobranças que realizou.