Espelho por todos os lados: novo celular gera curiosidade no exterior

A empresa chinesa Oppo apresentou um formato bem diferente de celular. Construído com um material batizado de All-Glass Unibody o protótipo tem corpo todo de vidro, recoberto de espelhos, numa estrutura reluzente e lisa. A novidade foi apresentada na última semana durante o Oppo Ino Day, evento cuja proposta é exibir as inovações da companhia.

Sem muitos detalhes, as especulações sugerem que o misterioso aparelho pode carregar o visual do Oppo Find X6 Pro, que já agrega expectativas por parte dos consumidores. Junto com o device diferenciado, também foram exibidos os aparelhos Oppo Find N2 Flip e Oppo Find N2, modelos dobráveis que devem chegar ao mercado nos próximos meses.

Pouco foi revelado do smartphone espelhado, além do visual que se destaca por si só. Na demonstração, foi possível identificar uma saída USB-C para alimentação do aparelho e um conjunto de câmeras, que recebeu um destaque significativo na estrutura espelhada.

Faltam informações oficiais sobre a tela e demais recursos. Há especulações sobre uma possível câmera frontal embaixo do display, o que evitaria interferências de furos, mesmo que minimalistas, no lançamento que quase dispensa bordas e molduras.

Se a sugestão de que o modelo apresentado for, de fato, parecido com o Oppo Find X6 Pro, será possível esperar especificações como um processador Snapdragon 8 Gen 2 na ficha técnica e um arranjo fotográfico que levaria um sensor Sony IMX989 de 1 polegada. Na prática, consumidores poderiam ter acesso a três lentes, todas com 50 MP para os mais variados registros.

Uma das principais polêmicas levantadas após a divulgação do celular é sobre sua durabilidade ante às adversidades do cotidiano. Isso porque as estruturas de vidro já existentes nos acabamentos de alguns celulares pedem cuidado redobrado. Outro ponto mencionado seria a possível dificuldade em fazer reparos em smartphones como esse.

Dificuldades à parte, o telefone de vidro não é o único que busca um espaço no mercado que tenta inovar em termos de design. Pelo contrário, pois a busca por visuais diferentes está em alta. A Vivo, por exemplo, tem um smartphone camaleão que muda de cor. Tanto ela marca quanto a Oppo fazem parte do conglomerado industrial BBK.