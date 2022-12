Esta cadeira gamer turbinada é muito mais que um lugar para sentar

A Cooler Master apresentou, na segunda-feira (5), a Orb X, uma espécie de cadeira gamer turbinada que conta com suporte para monitor, alto falantes embutidos, entradas USB e luzes RGB . Segundo a empresa, a ideia é criar um espaço de imersão e conforto, tanto para quem precisa trabalhar por longas horas quanto para gamers casuais e profissionais. Quem tiver interesse em adquirir a Orb X pode entrar em uma lista de espera no site. Até o momento, não há informações sobre início de pré-venda nem quanto custará o assento.

Pesando 343,5 kg e medindo 188 x 181 x 208 cm, a cápsula futurista da Cooler Master é feita de plástico ABS e está disponível nas cores branca e preta. A cadeira reclinável é revestida de couro e possui apoio para a lombar e para as pernas. Seu exterior ainda conta com fitas de LED RGB customizáveis que até brilham no ritmo do som do PC usando um software da empresa.

Cooler Master Orb X: estação de trabalho vem nas cores branca e preta — Foto: Divulgação/Cooler Master

Falando em som, a Orb X conta com dois alto falantes de 60 W RMS, além de um subwoofer de 5 polegadas posicionado próximo ao chão, o que permite sentir as vibrações das frequências mais graves. A estação de trabalho ainda possui entradas USB-C e USB-A para carregar dispositivos eletrônicos, e duas opções de suporte para monitor: para até um display de 34 polegadas ou três telas de 27 polegadas.

De acordo com as especificações técnicas divulgadas pela empresa, a Orb X consome até 750 W e consegue suportar até 1.200 W para alimentar PC e monitores (que não estão inclusos no produto).

Visão do cockpit imersivo da cadeira Cooler Master Orb X — Foto: Divulgação/Cooler Master

A cadeira futurista da Cooler Master não é exatamente inédita. Em 2019, a Acer lançou a Predator Thronos Air, uma cadeira reclinável com suporte para monitor e que até faz massagem. Na época do lançamento, ela custava US$ 20 mil (cerca de R$ 104 mil na cotação atual do dólar).

Há ainda o Emperor XT da MWE Lab, uma estação de trabalho mecânica com suporte para até três monitores e que custa US$ 4.950 (cerca de R$ 25,9 mil) na versão mais simples.