Eu Odeio Natal: conheça sinopse, elenco e trailer da série da Netflix

A série Eu Odeio o Natal , produzida na Itália, promete trazer humor e irreverência com uma pitada de romance às produções da Netflix . A trama narra, em seis episódios, as desventuras de uma enfermeira em encontrar um novo namorado e apresentá-lo à sua família, para que estes parem de implicar com sua vida de solteira. A história tem no elenco os italianos Pilar Fogliati, Andrea Di Stefano, Astrid Meloni e Giovanni Anzaldo.

No top 4 da plataforma, Eu Odeio Natal é um remake de Home for Christmas, série norueguesa também lançada na Netflix entre 2019 e 2020. Se na sua lista de filmes natalinos para esse ano ainda há espaço para uma série, confira a seguir mais informações sobre elenco e roteiro de Eu Odeio Natal.

2 de 3 A série foca na busca da enfermeira Gianna (Pilar Fogliati) em um namorado apresentável para os pais na ceia de Natal — Foto: Reprodução/JustWatch A série foca na busca da enfermeira Gianna (Pilar Fogliati) em um namorado apresentável para os pais na ceia de Natal — Foto: Reprodução/JustWatch

📝 Skinamarink: onde assistir ou fazer download do filme? Tire dúvidas no Fórum do TechTud

Enredo de Eu Odeio Natal

Durante um jantar em família, a enfermeira Gianna (Pilar Fogliati) é alvo dos comentários maldosos de seus pais que não aceitam sua solteirice. Decidida a não ouvir mais as cobranças para arranjar um marido, a enfermeira inventa que tem um namorado e que este será apresentado aos seus parentes na ceia de Natal. Agora, ela precisa da ajuda de suas amigas para que, em apenas 24 dias, ela possa ter alguém apresentável para chamar de "amor". No entanto, os encontros com os possíveis pretendentes geram as mais absurdas situações.

Recepção da crítica

Por ser uma produção de língua não inglesa com pouca distribuição mundial, Eu Odeio Natal transitou fora do radar dos agregadores de resenha Metacritic e Rotten Tomatoes. Entretanto, a série obteve nota 5,9 no IMDb, com base na interação de 144 usuários até o momento. No site americano Decider, especializado em produções audiovisuais, o veredito foi que Eu Odeio Natal é uma série "streamável". Na opinião do veículo, a produção é "uma história natalina romântica bem padrão, mas com a beleza de Veneza ao fundo e a performance de Pilar Fogliati, o que é um prazer de assistir."

3 de 3 O cenário de Veneza, destino turístico da Itália, é um dos atrativos da série de acordo com o portal americano Decider — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes O cenário de Veneza, destino turístico da Itália, é um dos atrativos da série de acordo com o portal americano Decider — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Elenco e equipe técnica

Além da atriz principal Pilar Fogliati (Joagada de Amor), integram o elenco Beatrice Arnera (Os Segredos de Anna, 2021 - presente), Massimo Rigo (O Ninho), Glen Blackhall (O Homem que Ama), Giovanni Anzaldo (Entre Tempos), Andrea Di Stefano (O Informante), Gabriele Falsetta (Meu Nome É Vingança), Astrid Meloni (Equilíbrio), Simonetta Solder (Rosa), entre outros. A obra tem direção de Armando Buttafava, envolvido na série de TV italiana Un passo dal cielo (2011 - presente).

Veja o trailer de Eu Odeio Natal