O Lensa é um aplicativo que tem feito sucesso nas redes na última semana com o seu recurso de Avatares Mágicos , que cria diferentes ilustrações do seu rosto usando uma tecnologia de inteligência artificial. Embora esteja muito popular principalmente no Instagram, a quantidade de dados que o app demanda para produção das artes - são necessárias de dez a 20 fotos do rosto de cada usuário - tem acendido questionamentos: será que é seguro ceder tantas informações ao Lensa?

O TechTudo analisou a política da Prisma Labs, empresa dona do Lensa, e conversou com a pesquisadora do Data Privacy Brasil, Júlia Mendonça, para entender quais são os riscos envolvidos no uso do app. Nas próximas linhas, entenda o que o aplicativo pode ou não fazer com as suas informações e saiba se é seguro usar o Lensa para fazer avatares. Vale lembrar que as regras se aplicam tanto para Android quanto para iPhone (iOS).

Fazer avatar no Lensa é seguro? Entenda uso de dados e saiba se proteger

O que é o Lensa? Por que está em alta?

O Lensa é um aplicativo editor de imagens que, embora exista desde 2018, começou a viralizar no final de novembro de 2022, após alguns famosos compartilharem no Instagram avatares feitos com a plataforma. Essas imagens fazem parte do recurso de Avatares Mágicos, lançado recentemente pelo app para Android e iPhone (iOS), e são produzidas usando inteligência artificial.

A função é paga, e usuários precisam desembolsar pelo menos R$ 30 para ter seus avatares feitos no Lensa. Além disso, é preciso também compartilhar com a plataforma cerca de dez a 20 fotos do seu rosto, para que a inteligência artificial saiba lê-lo e prevê-lo em suas ilustrações - e é aí que mora o problema.

Qual é a polêmica que envolve o Lensa? Ele é seguro?

As polêmicas sobre o Lensa estão em uma série de fatores - mas, principalmente, na quantidade de informações que o app acaba coletando sobre os seus usuários. Apesar de deixar claro em sua política de privacidade que as fotos enviadas à plataforma só serão usadas para produção dos avatares e, depois, serão removidas da nuvem da empresa em até 24h, todas as ilustrações feitas por lá são de propriedade irrevogável do app.

De acordo com o que é dito nos termos de uso da Prisma, empresa dona do Lensa, ao utilizar o aplicativo, você concede "uma licença perpétua, revogável, não exclusiva, isenta de royalties, mundial, totalmente paga, transferível e sub-licenciável para usar, reproduzir, modificar, adaptar, traduzir, criar trabalhos derivados e transferir seu Conteúdo do usuário, sem qualquer compensação a você e sempre sujeito ao seu consentimento explícito adicional para tal uso quando exigido pela lei aplicável e conforme declarado em nossa Política de Privacidade".

Falando de forma direta, isso significa que, embora o Lensa não mantenha as suas fotos no sistema por mais de 24h nem possa usá-las para outras finalidades que não a criação dos avatares, os avatares em si são propriedade da Prisma. Dessa forma, eles podem ser usados, modificados e adaptados pela empresa sem que você receba quaisquer compensações por isso.

Apesar disso, a pesquisadora Júlia Mendonça indica que o Lensa, diferentemente do FaceApp e do ToonMe - outros dois apps editores de imagem e que geraram polêmica por causa de dados - tem "uma política de privacidade um pouco menos obscura". Isso pode ser visto principalmente na cláusula que garante que as fotos compartilhadas com o aplicativo só poderão ser usadas na finalidade de produção dos avatares.

Porém, a especialista ressalta que ainda assim há riscos no uso do Lensa, já que os termos de uso, como mostrado anteriormente, garantem à empresa a propriedade das imagens geradas pela tecnologia de inteligência artificial.

"Apesar de não ser uma questão estritamente ligada à proteção de dados pessoais, mas relacionada também com direito autoral, essa cláusula abre brechas de interpretações problemáticas que podem ser feitas em desfavor do usuário no futuro", disse Mendonça à reportagem. O uso publicitário, por exemplo, é uma das possibilidades.

É por esse motivo, inclusive, que a especialista do Data Privacy também não indica o uso do app - mesmo que a política de dados dele seja mais clara do que a de outros editores que viralizaram na Internet.

"Nós já vivemos em uma sociedade datificada e a todo momento estão sendo coletados dados pessoais e sendo realizadas inferências sobre as diferentes áreas da vida das pessoas. Nesse sentido, utilizar aplicativos que estimulam ainda mais a cessão desses dados, inclusive imagens, não parece ser uma escolha sensata", explicou ao TechTudo.

A pesquisadora ainda indica outros problemas relacionados ao app, como o viés da inteligência artificial - que, de acordo com usuários e outros especialistas, estaria afinando os traços de pessoas negras nas imagens produzidas pelo recurso.

Já fiz meu avatar lá, e agora? Como manter meus dados seguros?

Caso você já tenha usado o Lensa e agora não concorde em ter seus avatares cedidos à empresa, não se preocupe: mesmo com as cláusulas mostradas acima, é possível ainda assim garantir o seu direito à proteção das suas informações pessoais. Isso por causa da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que garante alguns direitos aos usuários.

"Com base no artigo 18, inciso VI, da LGPD, a qualquer momento, mediante requisição, o titular dos dados (nesse caso, o usuário), pode solicitar eliminação dos seus dados pessoais, ainda que anteriormente tenha fornecido consentimento para alguma finalidade específica", explicou Mendonça à reportagem.

Assim, se for da sua preferência, você pode entrar em contato com a Prisma pelo e-mail "privacy@lensa-ai.com" (sem aspas) e solicitar a exclusão de todos os seus dados pessoais - inclusive os avatares gerados a partir das suas fotografias.

Ainda, para evitar esse tipo de situação, é importante sempre atentar às principais cláusulas dos termos de uso e política de privacidade antes de utilizar aplicativos. Isso é válido principalmente quando o uso deles envolve imagens, como é o caso de editores de vídeos e fotos. Por isso, antes de apertar "Aceito os termos", procure por palavras-chave, como "direito" ou "dados".

