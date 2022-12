Feriados em dezembro de 2022: veja sites de calendário para conferir

Os feriados e pontos facultativos de dezembro de 2022 podem ser consultados facilmente em calendários online . Sites como Calendarr e Calendário 365 permitem que o usuário visualize todas as datas comemorativas do mês e baixe um PDF com os feriados para imprimir, opção útil para aqueles que desejam se planejar para curtir os últimos dias do ano. O único feriado nacional em dezembro é no dia 25, quando é celebrado o Natal. Os dias 24, véspera de Natal, e 31, véspera de Ano Novo, são pontos facultativos. A seguir, confira a lista completa dos feriados de dezembro de 2022 e conheça três sites de calendários.

Feriados nacionais em dezembro de 2022

25 de dezembro (domingo): Natal

Pontos facultativos em dezembro de 2022

24 de dezembro (sábado): Véspera de Natal

31 de dezembro (sábado): Véspera de Ano Novo

1. Calendarr

É possível conferir todas as datas comemorativas de 2022 por meio do site Calendarr (https://www.calendarr.com/brasil/calendario-2022/). O serviço indica os feriados e os pontos facultativos. Todas as informações estão presentes na legenda do calendário, que pode ser consultada ao final da página. Também é possível imprimir o calendário da plataforma ao rolar a guia, clicar em "Dezembro 2022" e, em seguida, em "Imprimir Calendário de Dezembro de 2022".

O site também mostra outras datas comemorativas que não são feriados, como o Dia Nacional do Samba (2 de dezembro) ou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro). No lado direito da página, acima do ícone de impressão, você consegue ver o calendário completo com os dias da semana e até as fases da lua.

O Google Agenda, disponível para as versões web, Android e iOS (iPhone), é uma boa opção para quem busca conferir o calendário de dezembro de 2022. Além de notificar o usuário acerca de reuniões e compromissos marcados na agenda, a plataforma permite visualizar os feriados nacionais, que são sinalizados pela cor verde. Para habilitar essa função, basta selecionar "Feriados do Brasil", localizado na aba "Minhas agendas", na parte esquerda da página.

3. Calendário 365

O site Calendário 365 (https://www.calendario-365.com.br/calend%C3%A1rio/2022/dezembro.html), além de mostrar as datas comemorativas do mês, disponibiliza informações mais diversas, como o horário do nascer e do pôr do sol. Os feriados são sinalizados pela cor vermelha e é possível ver sua descrição ao rolar a tela para baixo. Para baixar o calendário de dezembro de 2022, basta clicar em "Calendário 2022" e selecionar o modelo de sua preferência. A plataforma também conta com calendários lunares, calculadora e relógios mundiais.

