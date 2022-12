Fim da linha: Galaxy Note 20 não receberá mais versões do Android

O Galaxy Note 20 começou a receber o Android 13 em novembro deste ano. Com isso, o celular Samsung alcançou sua última atualização de sistema Android e, de agora em diante, só deve ser contemplado com pacotes de segurança para corrigir falhas.

O telefone de 2020 é o último representante da linha Note ao lado do Galaxy Note 20 Ultra, que também foi lançado há pouco mais de dois anos. O modelo chegou ao mercado equipado com o Android 10 e teve direito a três upgrades no sistema de lá para cá. No entanto, deve ficar de fora das próximas atualizações, a começar pelo futuro Android 14.

2 de 3 Galaxy Note 20 Ultra 5G — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Note 20 Ultra 5G — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O representante de uma das linhas da Samsung desembarcou no mercado com uma tela de 6,7 polegadas, em Full HD+ e com taxa de atualização de 120 Hz, característica que só apareceu no iPhone 13 Pro no ano seguinte. Câmera tripla de até 64 MP e zoom híbrido com ampliação de até 30x também fizeram sucesso no lançamento daquele ano.

Com recursos premium e design diferenciado, o aparelho foi disponibilizado por cerca de R$ 3.599 no mercado brasileiro. O modelo Ultra, por sua vez, chegou por R$ 7.999, com ficha técnica ainda mais elaborada, dessa vez com câmeras de até 108 MP e telona de 6,9 polegadas. O destaque rendeu ao celular o posto melhor smartphone top de linha de 2020 no Prêmio Melhores do Ano. Ambos carregam o processador Exynos 990 entre as especificações.

Mesmo com adesão do público, a gigante sul-coreana optou por interromper a produção de modelos da linha Galaxy Note. Desde então, a fabricante priorizou as linhas Galaxy S e de dobráveis. Assim, o carro-chefe anunciado recentemente, Galaxy S22 Ultra, herdou não só os recursos do Note 20 Ultra, como também seu design com bordas quadradas e o suporte físico à S Pen, caneta digital da Samsung.

3 de 3 Galaxy Note 20 foi lançado em 2020 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Note 20 foi lançado em 2020 — Foto: Divulgação/Samsung

A paralisação da linha em questão se deu, entre outros motivos, pelo redirecionamento do foco da empresa. Agora, o calendário de lançamentos se divide entre o começo do ano, com novidades da linha Galaxy S, e ao final do ano, com renovação dos dobráveis. O rearranjo surgiu em uma observação do mercado que, durante a pandemia, mostrou um interesse maior em categorias de telefones mais elaborados e com preços mais altos.

A nova empreitada conferiu um saldo positivo para a Samsung. A exemplo disso, é possível relembrar que, em entrevista ao TechTudo, a fabricante revelou que a pré-venda da linha Galaxy S22 dobrou em relação ao Galaxy S21, no mercado global no brasileiro também. No país, o principal destaque foi o Galaxy S22 Ultra, que respondeu por 46% das vendas. O investimento nos dobráveis também resultou em bons frutos, visto que a empresa lidera o setor atualmente.

Com informações de SamMobile