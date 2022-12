Final da Copa do Mundo Catar 2022 ganha homenagem do Google

Um Doodle em homenagem à Final da Copa do Mundo Catar 2022 está evidência no Google hoje (18). A ilustração antecipa o jogo Argentina x França marcado para o meio-dia, no qual será conhecido o novo campeão mundial. Ambas as seleções sonham com o tricampeonato. Na figurinha animada aparecem chuteiras sorridentes numa sala de estar, em frente à TV. A arte ainda exibe ainda as bandeiras das duas nações.