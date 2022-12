Final Fantasy e The Witcher 3 são destaques nos lançamentos da semana

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion e The Witcher 3: Wild Hunt são os destaques na semana de lançamentos, com o remaster de um clássico game da saga Final Fantasy para os consoles atuais e a versão melhorada do game do bruxo para PS5 , Xbox Series X , Xbox Series S e PC. Além deles, também chegam às plataformas o bizarro mundo do jogo de tiro High On Life, a versão para PlayStation de Neon White e jogos independentes como Aka, Black Tail e Lil Gator Game. Confira, a seguir, tudo sobre os games que estreiam na semana, como datas, preços e aparelhos em que estão disponíveis.

2 de 9 Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion traz uma versão remasterizada do clássico game do PSP com muitas melhorias — Foto: Divulgação/Square Enix Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion traz uma versão remasterizada do clássico game do PSP com muitas melhorias — Foto: Divulgação/Square Enix

👉 Qual o seu final no jogo The Witcher 3? Comente no tópico do Fórum do TechTudo.

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion - 13 de dezembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

A remasterização do Crisis Core: Final Fantasy 7, originalmente lançado para o PlayStation Portátil (PSP) em 2007, oferece uma série de melhorias para o game e chega a quase parecer um remake. A prequel de Final Fantasy 7 se passa 7 anos antes do jogo original e segue a história de Zack Fair, um personagem mencionado no jogo original, mas sem maiores detalhes. Durante sua história, jogadores conhecerão mais sobre a força especial Soldier da empresa Shinra, os segredos sombrios da companhia e o passado de personagens como Aeris, Cloud, Tifa e o vilão Sephiroth.

O sistema de batalha de Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion mescla ação, RPG e uma roleta chamada Digital Mind Wave (DMW), que adiciona um certo nível de aleatoriedade aos combates com a chance de sortear poderosos golpes "Limit Breaks" ou invocações. Além disso, os visuais do jogo foram atualizados com resolução 4K no PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X, assim como 120 fps na versão de PC.

Também vale dizer que os modelos do jogo foram atualizados e agora todas as cenas da história serão dubladas com os mesmos atores do remake. Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One e Nintendo Switch por R$ 249,50 e para PC pela loja digital Steam por R$ 219,90.

3 de 9 Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion ganha nova versão com gráficos em 4K e taxa de quadros de 120 FPS. — Foto: Reprodução/Steam Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion ganha nova versão com gráficos em 4K e taxa de quadros de 120 FPS. — Foto: Reprodução/Steam

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition - 14 de dezembro - PS5, XBSX/S, PC

O aclamado terceiro game da saga do bruxo ganhará versão melhorada para consoles de nova geração e PC. A história acompanhará o caçador de monstros Geralt na tentativa de salvar a filha adotiva, Ciri, da força sobrenatural chamada "Caçada Selvagem".

O game terá modelos e texturas atualizados para resolução 4K e taxa de quadros a 60 fps, além de câmera mais próxima da ação, folhagem melhor para a vegetação e suporte a Ray Tracing para iluminação e reflexos. Esta edição também contará com fixes em missões, mods integrados à jogabilidade e conteúdo baseado na série da Netflix, como uma skin alternativa para o menestrel Dandelion.

The Witcher 3: Wild Hunt está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 229,99, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 143, e para PC pelas lojas digitais Steam e GOG por R$ 79,99 e Epic Games Store por R$ 99,96. O upgrade para a Complete Edition será gratuito para usuários que já possuírem o game.

4 de 9 The Witcher 3: Wild Hunt terá várias melhorias no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e PC — Foto: Reprodução/The Witcher The Witcher 3: Wild Hunt terá várias melhorias no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e PC — Foto: Reprodução/The Witcher

High On Life - 13 de dezembro - XBSX/S, XB, PC

No bizarro game de tiro em primeira pessoa, jogadores controlam um mercenário recém-saído do ensino médio que vê na invasão da Terra por forças alienígenas uma oportunidade para se tornar um herói. O estranho e divertido conceito do game tem origem na mente de um dos criadores da série animada Rick & Morty, o diretor Justin Roiland.

A gameplay conta com um bom arsenal de armas vivas, que comentarão a ação durante o jogo e servirão para enfrentar um terrível cartel de drogas alienígena que deseja usar a raça humana como entorpecente.

High On Life está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 222,45 e para PC pelas lojas digitais Epic Games Store por R$ 113,99 e Steam. O jogo também será lançado diretamente no Xbox Game Pass sem custos extras para usuários.

5 de 9 High On Life é um inusitado jogo de tiro com armas vivas de um dos criadores da série animada Rick & Morty — Foto: Reprodução/Steam High On Life é um inusitado jogo de tiro com armas vivas de um dos criadores da série animada Rick & Morty — Foto: Reprodução/Steam

Neon White - 13 de dezembro - PS5, PS4

Já lançado no Nintendo Switch e PC, o game de tiro em primeira pessoa voltado para speedrun chega agora aos consoles PlayStation. Neon White traz a história de um assassino de demônios chamado para o céu junto a outros matadores para repelir uma invasão de criaturas no paraíso. O prêmio para aquele que conseguir eliminar os demônios é uma vaga no tranquilo pós-vida.

A jogabilidade envolve as chamadas "Cartas de Alma", que podem ser usadas como arma para atacar ou sacrificadas para oferecer uma vantagem de locomoção, como saltos ou avançar em velocidade. O objetivo do jogo é completar as fases o mais rápido possível enquanto mata todos os demônios, alternando as funções das cartas e procurando por atalhos para a melhor rota. O jogo será disponibilizado para PS4 e PS5, ainda sem informações de preço.

6 de 9 Neon White chega aos consoles PlayStation com sua mistura de tiroteios FPS e speedrun para completar fases rápido — Foto: Reprodução/Steam Neon White chega aos consoles PlayStation com sua mistura de tiroteios FPS e speedrun para completar fases rápido — Foto: Reprodução/Steam

Aka - 15 de dezembro - SW, PC

Um game de aventura sobre relaxar em ilhas paradisíacas, Aka coloca jogadores em um mundo tranquilo após o final de uma guerra para explorarem como quiserem. Durante a jornada, será possível plantar vegetais em sua própria fazenda, arrumar a casa e os arredores com móveis e outros objetos, assim como interagir com personagens que variam desde pessoas até fantasmas e monstros. Disponível para Nintendo Switch, o título pode ser adquirido por R$ 35.

7 de 9 Aka é um jogo tranquilo sobre relaxamento em uma ilha paradisíaca com várias atividades — Foto: Reprodução/Steam Aka é um jogo tranquilo sobre relaxamento em uma ilha paradisíaca com várias atividades — Foto: Reprodução/Steam

Blacktail - 15 de dezembro - PS5, XBSX/S, PC

Neste jogo de magia e tiro em primeira pessoa com arco e flecha, jogadores controlarão uma bruxa expulsa de seu lar e obrigada a esconder o rosto com uma máscara de madeira. Após o desaparecimento de sua irmã, a jovem chamada Yaga adentra a floresta enquanto caça espíritos errantes que são manifestações de suas próprias memórias e descobre um mundo de conto de fadas sombrio baseado em lendas eslavas.

Em seu caminho, a protagonista encontrará criaturas místicas com as quais poderá negociar e suas escolhas determinarão se ela se tornará uma guardiã da floresta ou a lendária Baba Yaga. A gameplay permite que usuários obtenham itens da floresta para criar poções e flechas especiais, além de usar magias e objetos do ambiente a seu favor durante os combates. Blacktail está disponível para PC nas lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG por R$ 99,99.

8 de 9 Em Blacktail jogadores guiam a jovem Yaga em uma jornada para se tornar a guardiã da floresta ou a lendária bruxa Baba Yaga — Foto: Reprodução/Steam Em Blacktail jogadores guiam a jovem Yaga em uma jornada para se tornar a guardiã da floresta ou a lendária bruxa Baba Yaga — Foto: Reprodução/Steam

Lil Gator Game - 14 de dezembro - SW, PC

Um simpático jacarezinho terá uma grande aventura em mundo aberto em Lil Gator Game, jogo focado em exploração e narrativa. Em uma ilha repleta de amigos e diversão, será possível explorar diferentes áreas enquanto conhece personagens com histórias próprias.

Na gameplay, jogadores poderão escalar, nadar e até mesmo lutar contra vilões de papelão enquanto auxiliam cada um dos habitantes da ilha a alcançar seus objetivos. Lil Gator Game está disponível para Nintendo Switch e PC pela loja digital Steam por R$ 59,99.