Final Fantasy Pixel Remaster chega para PS4 e Switch em 2023

Final Fantasy Pixel Remaster, coletânea de remasterizações dos clássicos RPGs da série, será lançada para PlayStation 4 ( PS4 ) e Nintendo Switch em 2023, por volta do outono no Brasil. Já disponíveis para PC pela loja digital Steam e para dispositivos mobile Android e iPhone ( iOS ), as versões Pixel Remaster eram muito aguardadas para os consoles e já havia rumores sobre seu lançamento. Além da coletânea completa de 6 games do Final Fantasy I ao VI, também será possível comprá-los separadamente. A Square Enix também anunciou edições físicas especiais que serão vendidas apenas pela loja oficial da empresa. Veja mais detalhes a seguir:

As remasterizações de Final Fantasy Pixel Remaster apresentam uma versão definitiva dos clássicos jogos lançados nos anos 80 e 90 para o Nintendo 8 Bits (NES) e Super Nintendo. Os visuais 2D dos personagens em pixels foram refeitos pelo artista Kazuko Shibuya, que trabalha com a série desde seus primórdios, e melhorados em alta resolução. A trilha sonora também foi remasterizada pelo icônico compositor da série, Nobuo Uematsu.

Há ainda pequenas melhorias em controles e interface refeita. Os jogos, no entanto, estão em suas formas originais e não possuem conteúdos bônus de quando foram relançados em outras plataformas, como no Game Boy Advance, por exemplo.

Na loja oficial da Square Enix, foram oferecidas duas edições físicas especiais do jogo: uma Standard Edition, por US$ 74,99 (R$ 395, sem impostos), e uma edição de colecionador Anniversary Edition, saindo a US$ 259,99 (R$ 1.370 em conversão direta), e ambas esgotaram em pouco tempo. A Edição Anniversary Edition traz uma luva com efeito lenticular, 2 discos de vinil com a trilha sonora, um livro de artes de 128 páginas e oito figuras de personagens em Pixel Art. Até o momento, não se sabe se essas edições ganharão lançamento no Brasil.

A história dos games da saga Final Fantasy começa de maneira simples, com quatro Guerreiros da Luz enfrentando as forças do mal para purificar cristais elementais. A evolução da franquia permitiu que as histórias se tornassem cada vez mais complexas, envolvendo intriga política e sentimentos profundos, como a história de redenção do Dark Knight Cecil em Final Fantasy IV ou a jornada repleta de desafios de Terra em Final Fantasy VI. Os títulos da série criaram uma tradição na qual cada capítulo é independente do outro, apenas com pequenos elementos em comum que indicam alguma conexão.

35 anos de Final Fantasy

O anúncio foi feito no dia 18 de dezembro no Japão, dia que marca o aniversário de 35 anos da série. Final Fantasy começou como uma última esperança do estúdio (então Squaresoft) no Japão e superou todas as expectativas da empresa com seu estilo de RPG eletrônico inovador. Os três primeiros capítulos da série inicialmente ficaram restritos ao Japão e Final Fantasy IV foi o primeiro jogo a ser lançado no ocidente, para o Super Nintendo. Na época, os capítulos IV, V e VI foram renomeados como I, II e II já que o público não conhecia a série até então.