Fone com purificador de ar custa quase duas vezes um AirPods Max

A empresa de tecnologia Dyson anunciou no início do ano o lançamento do Zone , um fone de ouvido com sistema de purificação de ar. Na época, o preço e as especificações técnicas do curioso acessório não foram revelados. Na quarta-feira (6), estas informações foram divulgadas aos consumidores interessados no aparelho.

O wearable chegou ao mercado americano custando US$ 949, cerca de R$ 4.946 em conversão direta e sem impostos. O valor do dispositivo nos Estados Unidos chega a ser duas vezes mais caro que os AirPods Max, o headphone topo de linha da Apple.

A máscara do zone não entra em contato com a pele do usuário durante o uso

As vendas do fone de ouvido da Dyson serão feitas pelo site e nas lojas da empresa. Não há previsão de venda do produto no Brasil. Os consumidores interessados podem escolher entre as duas cores do dispositivo: azul e branco. Além da máscara que filtra a poluição da cidade, incluindo partículas de poeira, gases e alérgenos, o headphone se destaca por apresentar cancelamento de ruídos ativo, o que pode resultar em uma menor poluição sonora no cotidiano.

Os purificadores de ar do Zone estão alocados nas conchas auditivas, e o ar limpo segue para as vias nasais do usuário em uma espécie de máscara que cobre o nariz e a boca, mas sem tocar diretamente no rosto. Segundo informações da fabricante, os filtros podem ser usados por 12 meses sem a necessidade de serem substituídos. Os purificadores são projetados para capturar gases ácidos como dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e ozônio, que passam pelos filtros de camada dupla que incorporam carbono enriquecido com potássio.

Fone de ouvido Zone apresenta visual curioso por conta de sua máscara de ar

Já na parte sonora, o dispositivo contém um driver de áudio de 40 mm e promete até 38 dB de cancelamento de ruído. Com Bluetooth 5.0, o fone terá suporte para os codecs de áudio SBC, AAC e LHDC. Com o aplicativo da empresa é possível escolher entre os três modos de equalização de áudio disponíveis para o Zone.

A autonomia da bateria é outro fator importante no fone com purificador de ar. Quando usado apenas para ouvir músicas, a promessa é de duração de 50 horas. O valor decai quando o sistema de purificação é ativado. Quando usado em capacidade lenta de filtragem de ar, a bateria de 2.600 mAh consegue entregar quatro horas de funcionamento. Nas configurações de fluxo médio e alto, a vida útil é reduzida para 2,5 horas e 1,5 hora, respectivamente. A recarga pode ser feita via USB-C e pode demorar até três horas para chegar a 100%.