Fortnite: Capítulo 4 é lançado com Doom, The Witcher e mais novidades

O Capítulo 4 chegou ao Fortnite neste domingo (4). Após o encerramento do evento "Ruptura" , a ilha que havia anteriormente no Battle Royale não existe mais e deu lugar a um novo local para os jogadores explorarem. O ocorrido marcou o começo de uma nova temporada, um novo Passe de Batalha e o lançamento de itens e conteúdos em geral. Além da nova ilha, o ciclo do Fortnite se destaca pela presença de Doom Slayer, de Doom, e Geralt de Rívia, da franquia The Witcher , que contarão com seus próprios trajes no Passe de Batalha.

A Epic Games também fez questão de lembrar que seu Battle Royale passará a contar com os recursos da Unreal Engine 5.1, implicando em um salto geracional com muito mais detalhes e imersão dentro do jogo. Esses recursos já estão disponíveis para PC, Playstation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S, assim como em dispositivos móveis.

1 de 2 Fortnite Capítulo 4 com Doom Slayer, Geralt de Rívia e mais — Foto: Divulgação/Epic Games Fortnite Capítulo 4 com Doom Slayer, Geralt de Rívia e mais — Foto: Divulgação/Epic Games

👉 Fortnite é de graça? Tire as dúvidas no Fórum TechTudo

A Temporada 1 do Capítulo 4 de Fortnite também apresenta novas formas para os jogadores se locomoverem pelo mapa. Entre elas, motos de motocross estarão entre as opções. Esse veículos, além de conceder mais velocidade, permitem realizar diversas manobras no ar. Outro "veículo" que estará presente na nova ilha é a Bola de Neve, onde o jogador entra para, literalmente, rolar como forma de se movimentar e até atacar adversários. Além disso, o novo "Martelo Onda de Choque" pode ser outra forma de se deslocar, pois será possível lançar qualquer um para o alto, sejam oponentes, companheiros ou você mesmo.

A Epic Games também lançou um recurso interessante nessa temporada: os Otimizadores de Realidade. Durante suas partidas, você estará recebendo esses itens de tempos em tempos. Esses Otimizadores concedem vantagens extras que irão ajudar durante os confrontos. Habilidades para recarregar armas de munição leve mais rapidamente, reinstalação de asa-delta, aumentar a vida e negar o consumo de combustível de veículos são alguns dos exemplos disponíveis.

2 de 2 Novo mapa do Fortnite no Capítulo 4 — Foto: Divulgação/Epic Games Novo mapa do Fortnite no Capítulo 4 — Foto: Divulgação/Epic Games

Novo capítulo também significa novas armas. Veja, na tabela abaixo, as armas que estarão disponíveis e suas respectivas descrições:

Fortnite Capítulo 4 – Novas Armas Arma Descrição Rifle Excalibum Este poderoso rifle semiautomático dispara uma lâmina balística que explode... alguns instantes após atingir o inimigo. Espingarda Trovão Uma espingarda de ação por pressão que causa dano elevado e dispara dois projéteis por vez. Assim como um trovão ressoa pelo céu, esta espingarda ressoa por batalhas e cartuchos de espingarda. Espingarda Automática de Perito Uma espingarda automática de disparo rápido com dano e alcance moderados. No entanto, só um verdadeiro perito consegue aproveitar tudo que ela tem a oferecer. Rifle de Assalto Olho Vermelho Um rifle de assalto automático com mira de ponto vermelho personalizada que aumenta a precisão. Este rifle foi feito para atiradores focados e conta com uma cadência de tiro controlada. SMG de Dois Pentes Dois é melhor do que um: essa SMG automática de disparo rápido conta com pente de dois lados, proporcionando recarga ultrarrápida. Pistola Tática Não deixa ela de fora. Esta poderosa arma auxiliar automática tem um poder de fogo de respeito, apesar do cano pequeno.

Vale lembrar também das referências que apareceram nos trailers mais recentes comemorando a chegada do novo capítulo. Ao final do evento "Ruptura", uma animação apresentou alguns nomes interessantes. Os espectadores puderam observar Hulk, popular personagem da Marvel, e o youtuber Jimmy "MrBeast" Donaldson, indicando que os dois devem receber conteúdo no Capítulo 4 em breve.

Por fim, no trailer oficial do novo capítulo, a Epic Games confirmou suas principais colaborações. Além das aparições de Doom Slayer e Geralt, o vídeo mostra Izuku "Deku" Midoriya, protagonista do anime My Hero Academia, em ação. Não há muitas informações sobre o Midoriya no Fortnite no momento, mas podemos esperar trajes ou até mesmo um evento com My Hero Academia no futuro.