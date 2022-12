Galaxy A13 recebe atualização com Android 13 e One UI 5

A Samsung liberou o sistema Android 13 para o Galaxy A13 nesta semana. Junto com o update, os usuários também recebem a One UI 5.0, nova interface da Samsung com recursos adicionais. A novidade identificada pelo firmware código A135FXXU2BVL2 surgiu primeiro para clientes da marca em países da Ásia e da Europa. Ainda não se sabe quando o Android 13 e a One UI 5.0 chegará ao Galaxy A13 de consumidores brasileiros.