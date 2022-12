Galaxy S20 FE vs iPhone 8 Plus: compare celulares de Samsung e Apple

O Galaxy S20 FE e o iPhone 8 Plus são dois celulares campeões de venda e que permanecem no imaginário do consumidor. Pensando nisso, a Samsung relançou o modelo Fan Edition em 2022, desta vez com internet 5G. Com isso, o S20 FE contempla recursos relevantes, como um processador potente e câmera tripla. Já o iPhone 8 Plus é indicado para quem não se importa com aparelhos usados, já que a Apple não o produz desde 2020.

O iPhone 8 Plus foi anunciado em 2017 pelo preço sugerido de R$ 4.599. Atualmente, ele pode ser encontrado nas modalidades “vitrine” ou “reformado” por valores a partir de R$ 1.875. Ao passo que a nova versão do Galaxy foi lançado por R$ 3.999 e aparece na faixa de R$ 2.042 — desconto de R$ 1.957.

Tela e design

Existe uma diferença bastante significativa entre as telas dos dois celulares. Enquanto o Galaxy S20 FE apresenta display de 6,5 polegadas e resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels), o iPhone 8 Plus é menor e dispõe de alcança tela de 5,5 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels).

O telefone da Samsung oferece nas suas configurações taxa de atualização de 120 Hz, que deve agradar ao público que busca um celular intermediário de bom nível para jogos mais fluidos e reprodução de vídeos e séries. Ao passo que o iPhone conta apenas com 60 Hz.

Quanto ao design, o S20 FE revela a câmera de selfie embutida e centralizada no display frontal. Já na traseira, a estética do telefone opta por trazer o módulo das câmeras em uma base retangular, que contrasta com o resto do celular. Já o modelo da Apple conta bordas muito grandes para os padrões atuais, que prezam pelo maior aproveitamento de tela. A parte traseira é produzida em vidro e as bordas são de metal.

Câmeras

O conjunto de câmeras é considerado satisfatório nos dois dispositivos. A principal diferença entre os dois smartphones é o fato de o Samsung ter uma câmera a mais. O Galaxy S20 FE, por exemplo, oferece um arranjo fotográfico triplo e sensor principal de 12 MP, enquanto o iPhone 8 Plus conta com duas câmeras de 12 MP.

O iPhone 8 Plus dispões de um conjunto duplo de câmeras:

Principal 12 MP (f/1.8)

Teleobjetiva de 12 MP (f/2.8)

Já o conjunto do Galaxy S20 FE fica dessa forma:

Principal 12 MP (f/1.8)

Ultra wide de 12 MP (f/2.2)

Teleobjetiva de 8 MP (f/2.4)

Enquanto o modelo da Samsung dispõe de câmera de selfie 32 MP com abertura f/2.2, o telefone da Apple traz um sensor de 7 MP com abertura de f/2.2. Ambos os aparelhos conseguem gravar vídeos em 4K, com 60 quadros por segundo. Eles ainda oferecem o sistema HDR, detecção facial, autofoco e flash de LED.

Desempenho e armazenamento

A nova geração do Fan Edition revela um processador poderoso. O Snapdragon 865 mostrou bom desempenho em testes de benchmarks como o Geekbench, quando o S20 FE bateu 901 pontos com o chip da Qualcomm contra 887 pontos com o processador Exynos. No geral, o componente apresenta oito núcleos de até 2,84 GHz. No uso cotidiano, o usuário não deve ter problemas de travamento.

Enquanto isso, o telefone de 2017 da Apple traz nas suas configurações o processador A11 Bionic de seis núcleos. À época de lançamento, o item era um dos melhores e mais rápidos do mundo. Ainda hoje o telefone consegue oferecer boa velocidade para realizar funções do dia a dia e navegar na internet.

Quando ao armazenamento interno, o Galaxy oferece duas opções de RAM, com 6 ou 8 GB. Quanto ao armazenamento interno, o Fan Edition traz também duas versões com 128 ou 256 GB. Já o iPhone possui 3 GB de RAM e é vendido em versões de 64 GB, 128 GB ou 256 GB. Enquanto o 8 Plus não tem suporte para cartão de memória, o S20 FE pode expandir sua capacidade em até 1 TB via MicroSD.

Bateria

No quesito bateria, o S20 FE leva vantagem. O aparelho da Samsung traz bateria de 4.500 mAh. Segundo a fabricante sul-coreana, o usuário deve ter a disponibilidade suficiente para até 19 horas de reprodução de vídeo ou 14 horas navegando na internet 4G. Nos testes do TechTudo, o item não teve desempenho satisfatório, principalmente, quando a tela estava na maior capacidade da taxa de atualização, de 120 Hz.

Já o usuário do iPhone 8 Plus vai ter que se contentar em carregar o smartphone ao menos uma vez por dia. A capacidade de bateria com 2.691 mAh não traz segurança de longo período de autonomia de bateria. Com carregadores tradicionais, pode ser necessário esperar mais de duas horas para abastecer a bateria de zero a 100%, cujo tempo é consideravelmente mais alto, se comparado com celulares mais recentes de marcas rivais como a Samsung.

Vale mencionar a compatibilidade com a recarga sem fio (padrão Qi) e o carregamento em ambos os dispositivos. De acordo com a Apple, um adaptador de 30W deve permitir 50% de carga após 30 minutos. No entanto, uma grande vantagem do usuário do telefone da Samsung é economizar no carregador rápido, já que o acessório vem no kit inicial. Já o consumidor da Apple vai ter que comprar o carregador.

Versão do sistema

A nova versão do Galaxy desembarca de fábrica com o Android 10. A Samsung, no entanto, já garantiu a atualização do modelo para o Android 13. O update vem acompanhado da interface da companhia coreana One UI 5, que traz novos recursos como o Bixby Text Call, que garante ao usuário atender chamadas telefônicas simplesmente digitando uma mensagem.

Embora o iPhone 8 Plus saia de fábrica com o antigo iOS 11, mas a Apple garantiu o update do sistema operacional do dispositivo. Com isso, o telefone mantém atualizado o sistema de proteção com novos recursos relacionados a privacidade e segurança. Além disso, o usuário do iPhone pode contar com a personalização na tela de bloqueio e novas opções no modo foco.

Recursos adicionais

Sobre os recursos, o telefone da Samsung traz uma ficha técnica com recursos como leitor de impressão digital sobre a tela, Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 6 e NFC. Além disso, a nova versão traz disponibilidade à nova rede móvel 5G – portanto, estão preparados para a conexão do futuro. A nova rede está sendo implementada no Brasil e já funciona em diversas metrópoles.

O iPhone 8 Plus, por sua vez, também apresenta ao usuário alguns recursos importantes como, por exemplo, o Bluetooth 5.0, Touch ID e NFC. Com isso, o usuário pode realizar pagamento por aproximação sem a necessidade de ter um cartão por perto. No entanto, não contempla o suporte à internet 5G.

Preço dos celulares

A nova versão do S20 FE desembarcou em outubro de 2020 pelo preço sugerido de R$ 3.999. Atualmente, o modelo é encontrado no site da Amazon por R$ 2.042. A Samsung ainda oferece seis opções de cores: vermelho, lavanda, laranja, menta, azul e branco.

Enquanto isso, a Apple não produz mais o iPhone 8 Plus. Logo, o consumidor deve encontrá-lo nas condições de “vitrine” ou “reformado” por preços a partir de R$ 1.875. A Apple anunciou originalmente quatro cores diferentes: dourado, prateado, preto espacial e vermelho.

Galaxy S20 FE 5G vs iPhone 8 Plus Especificação Galaxy S20 FE 5G iPhone 8 Plus Lançamento outubro de 2022 outubro de 2017 Preço do lançamento R$ 3.999 R$ 4.599 Preço atual R$ 2.042 R$ 1.875 Tela 6,5 polegadas 5,5 polegadas Resolução de tela Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Full HD (1920 x 1080 pixels) Processador Snapdragon 865 Apple A11 Bionic Memória RAM 6 GB ou 8 GB 3 GB Armazenamento 128 GB ou 256 GB 64 GB, 128 GB ou 256 GB Cartão de memória sim, microSD de até 1 TB Não Câmera traseira tripla, 12 MP, 12 MP e 8 MP dupla, 12 MP e 12 MP Câmera frontal 32 MP 7 MP Bateria 4.500 mAh 2.691 mAh Sistema operacional Android 10 com atualização pra o Android 13 iOS 11 com atualização para o iOS 16 Dimensão e peso 159,8 x 74,5 x 8,4 mm; 190 g 158,4 x 78,1 x 7,5 mm e 202 gramas Cores azul, lavanda, verde, branco, vermelho e laranja dourado, prateado, preto espacial e vermelho

Com informações de Samsung e Apple