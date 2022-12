Galaxy S20 FE x Galaxy S21 FE: quais as diferenças entre os dois modelos?

Quem busca um celular Samsung de perfil mais premium e de boa performance, mas não quer investir em um aparelho topo de linha, como a família Galaxy S22, pode apostar com segurança no Galaxy S20 FE e no Galaxy S21 FE. Mas existem diferenças entre eles e o Submarino explica as vantagens de cada um para você.

Para começar, o nome Fan Edition, ou edição de fã. Segundo a marca, a proposta desses produtos é reunir as características mais elogiadas pelos usuários da linha Galaxy S em aparelhos com foco no custo-benefício.

Detalhes do Galaxy S20 FE

Lançado no final de 2020, o Galaxy S20 FE foi o primeiro smartphone do perfil Fan Edition, uma versão econômica do topo de linha Galaxy S20. Dois anos depois, o consumidor encontra esse aparelho no Submarino em versão atualizada e com conexão com a rede 5G com valores perto de R$ 2 mil.

Em resumo, o S20 FE vem com processador Snapdragon 865 de oito núcleos e velocidade máxima de 2,8 GHz, 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento - com expansão de até 1 TB com ​​cartão microSD. A bateria tem 4.500 mAh. A estrutura do aparelho é composta de alumínio e a tela revestida com Gorilla Glass Victus, mas o painel traseiro é em plástico.

Um dos destaques é a tela AMOLED de 6,5 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz, o que garante movimentos mais fluidos, principalmente, para games.

Segundo a Samsung, outro ponto interessante é o potencial fotográfico do celular, principalmente, para selfies e fotos noturnas. Na traseira, o módulo de câmeras conta com sensor principal de 12 MP, ultrawide de 12 MP e 123º e teleobjetiva de 8 MP com zoom óptico de 3x, enquanto a câmera frontal tem 32 MP.

Conheça o Galaxy S21 FE

A Samsung apresentou o Galaxy S21 FE no início de 2022, com proposta similar ao S20 FE, que foi um imenso sucesso de vendas. Ele é um smartphone premium com alguns cortes para chegar ao consumidor com um preço mais interessante. Atualmente, ele pode ser encontrado no Submarino por cerca de R$ 2,6 mil.

O Galaxy S21 Fan Edition conta com processador Exynos 2100 octa-core com velocidade de até 2,9 GHz, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, sem opção de expansão. A bateria é de 4.500 mAh.

Sua tela é de 6,4 polegadas, um painel AMOLED Dinâmico 2X com resolução Full HD+ e taxa de atualização adaptativa de 120 Hz. A tela tem revestimento em Gorilla Glass Victus, com leitor de impressão digital sob o display, enquanto a traseira é de policarbonato, com o conjunto fotográfico em alto relevo.

Falando em câmeras, são três lentes no conjunto traseiro, sendo a principal de 12 MP (f/1.8), ultrawide de 12 MP (f/2.0) e teleobjetiva de 8 MP (f/2.4). A câmera frontal é de 32 MP, valorizando as selfies e chamadas de vídeo. O S21 FE ainda faz vídeos em 4K a 60 quadros por segundo.

Qual vale mais a pena, S20 FE ou S21 FE?

Mesmo não contando com processadores topo de linha da atualidade, os dois smartphones Fan Edition da Samsung não devem ter dificuldade para rodar qualquer aplicativo, incluindo games, que vão se beneficiar da tela de 120 Hz.

No preço, o aparelho de 2020 sai bem mais barato do que o celular lançado no início deste ano, conforme dissemos: aproximadamente, R$ 2 mil contra R$ 2,6 mil.

O Galaxy S20 FE ainda conta com entrada P2 para fone de ouvido e Bluetooth 5.0, enquanto o S21 FE vem com Bluetooth 5.2.

Ambos os aparelhos continuam em produção pela Samsung, o que deve garantir assistência técnica pelos próximos anos.

Porém, com o Galaxy S21 FE, o consumidor deve garantir, pelo menos, quatro anos de atualizações de sistema Android e de segurança pela fabricante, enquanto o S20 FE, lançado em 2020 ainda com Android 10, deve ter atualizações por mais dois ou três anos.

Vale a pena colocar as diferenças na balança, incluindo o preço, para tomar sua decisão e fazer o investimento que mais faz sentido para você.