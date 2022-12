Galaxy S21 e Galaxy S10 recebem atualizações de dezembro

O Galaxy S10, de março de 2019, recebeu o firmware G97xFXXSGHVL1 com correções para 93 falhas de segurança, além da promessa de melhorias na estabilidade e correções de bugs. Por outro lado, o dispositivo não está na lista de aparelhos aptos a receber o download do Android 13 , a versão mais nova do sistema do Google .

Já os aparelhos da linha S21, composta por Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra, receberam o firmware com o código G991BXXU5DVKF, mas somente na Suíça nesse primeiro momento. O conteúdo do pacote de atualização é o mesmo do S10, porém, o smartphone do ano passado é um dos favorecidos com a interface One UI 5 com Android 13.