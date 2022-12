Galaxy S23 e mais: entenda a alta expectativa para a Samsung em 2023

Outra aposta deve ser no contínuo desenvolvimento dos celulares dobráveis. Com isso, os modelos que sucederão o Galaxy Z Flip 4 e o Galaxy Z Fold 4 devem trazer novos recursos. Confira nas linhas a seguir o que esperar da Samsung em 2023.

Nova geração do Galaxy S23

Um dos grandes destaques do próximo ano certamente será o lançamento da nova linha carro-chefe da empresa, o Galaxy S23. A expectativa é de que a Samsung mantenha a fórmula dos últimos anos com a estreia de três modelos: a edição convencional, Plus e Ultra. Segundo o site Phone Arena, ambos os dispositivos devem apresentar o poderoso processador Snapdragon 8 Gen 2.

O processador da Qualcomm deve chegar numa versão turbinada, o que daria à fabricante sul-coreana ainda mais poder computacional. Desta forma, os rumores indicam que o telefone promete ser o mais potente da empresa – e até mesmo entre as rivais de mercado.

Em relação às câmeras, segundo o relatório publicado pelo site GalaxyClub, o Galaxy S22 Ultra deve ser o primeiro smartphone da fabricante capaz de tirar fotos de 200 MP. O recurso já presente em telefones das concorrentes Motorola e Xiaomi. Enquanto isso, os modelos S23 e o S23 Plus deverão ter uma ultra wide e o sensor para selfies com 12 MP.

Ainda segundo o relato do GalaxyClub, a suposta ficha técnica da bateria revelaria o Galaxy S23 Plus com 4.700 mAh, número maior do que o Galaxy S22 Plus, cuja capacidade é de 4.500 mAh. Já o S23 Ultra tende a oferecer para os usuários 5.000 mAh. Tanto o S23 padrão quanto o S23 Plus devem ter suporte a carregamento rápido de 25 W. A expectativa é ver o Ultra ainda mais parrudo, tendo em vista que o atual Galaxy S22 Ultra funciona com 45W, e uma redução não está prevista.

O trio ainda deve proporcionar outras especificações de ponta, como uma tela com taxa de atualização variada de até 120 Hz. Vale mencionar ainda que a próxima geração de celulares premium da Samsung deve chegar ao mercado brasileiro com carregador na caixa.

O lançamento dos novos modelos deve acontecer em fevereiro de 2023, segundo o site especializado SamMobile. Os rumores da edição do evento Unpacked apontam para a cidade de San Francisco, nos Estados Unidos, com presença de convidados e imprensa. Se acontecer conforme as especulações, o evento será o primeiro neste formato desde 2020, quando foi apresentado o Galaxy S20.

Novos modelos de smartphone dobrável

Em entrevista ao TechTudo neste ano, o chefão da área de dispositivos móveis da Samsung revelou que a fabricante coreana havia superado as projeções de vendas de celulares dobráveis. Posteriormente, TM Roh divulgou que a linha vendeu 10 milhões de unidades dos Galaxy Z Flip e Z Fold somente em 2021. A expectativa, portanto, é que a empresa continue investindo pesado nesses modelos respaldado pelo crescimento no mercado.

Os próximos modelos Galaxy Z Flip 4 e o Galaxy Z Fold 4 devem continuar evoluindo para continuar na liderança do setor. De acordo com o site coreano The Elec, a ideia da fabricante coreana é desenvolver novos materiais que possam reduzir o peso dos telefones dobráveis. Enquanto o Galaxy Z Fold 4 pesa 263 gramas, a nova geração de iPhone pesa menos — o iPhone 14 Pro pesa 206 gramas e o iPhone 14 Pro Max possui 240 gramas.

A empresa ainda tem como objetivo melhorar a durabilidade dos aparelhos. Com isso, a fabricante espera elevar o nível de seu dobrável em comparação aos seus principais telefones anteriores. Além disso, a Samsung pode desenvolver um novo software que se encaixe na tela de proporção 4 para 3 da série Fold, que deve proporcionar uma experiência ainda mais funcional ao aparelho.

Atualização do sistema operacional

A gigante sul-coreana deve apostar bastante na One UI 5, nova geração da interface gráfica da Samsung repleta de recursos adicionais que complementam o Android 13. Vale mencionar também que a empresa tem conseguido oferecer o novo sistema operacional com bastante agilidade em comparação as rivais de mercado. Até o final do primeiro trimestre de 2023, a marca pretende oferecer o upgrade em todos os modelos elegíveis.