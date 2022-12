Galaxy S23 Plus: detalhes vazam meses antes do lançamento

A versão Plus pode ter pelo menos 8 GB de memória RAM do tipo LPDDR5X, a mais moderna possível, e opções entre 128 GB e 256 GB de armazenamento interno com tecnologia UFS 4.0, que tende a apresentar uma transmissão de dados mais rápida e confiável. Brar também acredita que a tela deve ter o formato de 120 Hz.

2 de 2 Segundo montagem do Onleaks, o Galaxy S23 pode ter esse design — Foto: Reprodução/Onleaks Segundo montagem do Onleaks, o Galaxy S23 pode ter esse design — Foto: Reprodução/Onleaks

Se as informações vazadas estiverem corretas, o Galaxy S23 Plus deve ter um conjunto de câmera formado por um sensor principal de 50 MP, outro secundário de 12 MP, para fotos ultra wide, e um terceiro com 10 MP, para as funções de teleobjetiva. A câmera de selfie, por sua vez, deve ter apenas 10 megapixels.

O documento de homologação enviado à Anatel indica que o aparelho virá para o Brasil com o carregador de 25 W na caixa. Rumores divulgados anteriormente diziam que a tela deste celular pode ter 2.200 nits de brilho máximo, contra os 1.750 do S22 Plus.

Nenhuma dessas informações foi comentada pela Samsung, que ainda mantém mistério sobre a ficha técnica dos aparelhos da linha Galaxy S23 e seus detalhes de design. Por outro lado, espera-se que o smartphone saia de fábrica com o Android 13 e a One UI 5. Até agora, não há qualquer especulação sobre os preços sugeridos

Com informações de MySmartPrice