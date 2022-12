Galaxy S23 Plus terá carregador no Brasil, revela vazamento

A próxima geração de celulares Samsung deve chegar ao mercado brasileiro com carregador na caixa. Ao menos este parece ser o panorama para o Galaxy S23 Plus, de acordo com documentação enviada à Anatel e revelada pelo site especializado Tecnoblog. A informação sobre a futura “novidade” surge num cenário em que a Apple , principal concorrente da marca sul-coreana, trava batalha na Justiça brasileira para continuar a vender iPhones sem o componente na caixa .

Atualmente, compradores de alguns celulares Galaxy que não possuem carregador na caixa podem entrar no site da Samsung e solicitar o recebimento gratuito do acessório em casa. A medida foi um acordo entre a subsidiária da marca no país e o Procon.

2 de 3 Certificado de homologação do Galaxy S23+ da Anatel — Foto: Reprodução/Tecnoblog Certificado de homologação do Galaxy S23+ da Anatel — Foto: Reprodução/Tecnoblog

O que revela o documento?

Ao todo, foram divulgados dois documentos: o certificado de homologação pela Anatel e um certificado de conformidade. O primeiro revela que o Galaxy S23 Plus recebeu autorização para venda no país. Já o segundo material menciona não só a presença de um carregador rápido de 25 W (modelo EP-TA800) na caixa, como também a existência de uma bateria sob codinome “EB-BS916ABY”.

O modelo da bateria embarcada no Galaxy S23 Plus teria capacidade 4.535 mAh. Isso significa um salto em relação ao componente de 4.370 mAh que equipa o Galaxy S22 Plus. Ainda não há como saber se esse detalhe da ficha técnica se traduzirá em real ganho de autonomia energética. O documento ainda revela que a unidade brasileira do smartphone será identificado como “SM-S906E”.

O que esperar do Galaxy S23 Plus?

Entre os detalhes de ficha técnica aguardados está a nova tela com brilho máximo de 2.200 nits, contra os 1.750 nits do seu antecessor. Além disso, o Galaxy S23 Plus deve ter uma bateria de 4.700 mAh, enquanto o provável Galaxy S23 Ultra pode vir com 5.000 mAh. Rumores indicam ainda que a Samsung prepara uma versão do celular com uma variante mais potente do processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Ainda não houve confirmação oficial da empresa sobre a data exata do lançamento da nova leva de produtos. No entanto, é esperado que a Samsung realize o lançamento dos celulares da linha Galaxy S23 num evento em fevereiro de 2023.

Com informações de Tecnoblog