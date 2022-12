Galaxy Z Flip 4 ganha prêmio inédito para um dispositivo eletrônico

O Galaxy Z Flip 4 foi contemplado com o prêmio de “Produto do Ano” em evento realizado na Bélgica, na última semana. De acordo com o site SamMobile, a Samsung foi a primeira empresa de eletrônicos a receber esse tipo de homenagem, uma vez que, até então, essa honraria foi entregue somente para produtos de rápido consumo, como bebidas e perfumes, por exemplo. O celular dobrável foi lançado em agosto de 2022 e, no Brasil, tem preço sugerido de R$ 6.299 na loja oficial.