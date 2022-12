Galaxy Z Flip 5 deve ganhar gigantesca tela externa; veja expectativa

O celular dobrável Galaxy Z Flip 4 chegou ao mercado há pouco mais de três meses e, mesmo assim, já existem especulações sobre seu sucessor. Rumores divulgados na última semana delinearam passos significativos que a Samsung pode seguir no lançamento do Galaxy Z Flip 5, sobretudo na tela externa. Se as especulações se confirmarem, o futuro dobrável da marca deve vir com um painel expandido, de aproximadamente 3 polegadas – um aumento de 60% em relação a geração atual.