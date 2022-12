Gen V: tudo o que se sabe até agora sobre a série spin-off de The Boys

A série Gen V, primeiro spin-off live-action de The Boys (2019 - presente), teve seu teaser divulgado pela Amazon Prime Video durante a CCXP, realizada no início de dezembro. A produção tem como foco uma nova geração de jovens superpoderosos que são alunos da Universidade Godolkin, ligada a Vought International, corporação que gerencia os heróis da trama principal. Em menos de um minuto, os fãs tiveram uma mostra de muito sangue e violência, além da participação do ator brasileiro Marco Pigossi (Cidade Invisível).

Até o momento, a série não tem data confirmada para sua estreia, mas de acordo com o teaser deve sair no próximo ano. Além de Pigossi, o elenco conta com Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, e mais. Confira a seguir mais informações sobre Gen V, de enredo e equipe técnica até a localização do título na cronologia de The Boys.

Enredo de Gen V

A trama envolve os jovens "Supes" (humanos com super poderes, no universo da série) que estudam na Universidade Godolkin de Combate ao Crime, uma instituição criada pela Vought International para instruir novos heróis. Nesse ambiente, os alunos estão em plena disputa entre eles para estar no topo e precisam lidar com questões morais, físicas, hormonais e até sexuais durante a fase de amadurecimento da cada um. O teaser ainda mostra que a violência e sangue (marcas registradas de The Boys) estarão presentes na nova produção.

Mesmo sem nome de personagens da nova saga e muito menos um enredo delimitado, especula-se que Gen V não é uma prequel ou que esteja muito à frente no tempo em relação a obra original. Em entrevista ao site Deadline em julho desse ano, Eric Kripke, criador da série The Boys, afirmou que Gen V deverá ter um "cruzamento" com a obra original. "Estamos fazendo o possível para projetar um universo que verá alguns dos problemas e histórias da terceira temporada serem entregues à primeira temporada no time da faculdade", afirma o diretor, em referência ao período colegial dos protagonistas do spin-off.

Outra possibilidade é que na nova produção seja mostrado o personagem John Godolkin, superintendente da Universidade Godolkin e membro da Vought International. Nas HQs onde The Boys é inspirado, Godolkin é um antagonista líder da equipe G-Men (um grupo de super heróis que é uma paródia dos X-Men), e é conhecido por seu comportamento assediador contra menores de idade.

Elenco e equipe técnica

No elenco, foram confirmados os nomes Jaz Sinclair (O Mundo Sombrio de Sabrina), Chance Perdomo (After ‑ Depois da Promessa), Lizze Broadway (American Pie Apresenta: Meninas ao Ataque), Shelley Conn (Love Sarah), Maddie Phillips (Caçadoras de Recompensas), London Thor (Shameless), o cantor de rap Derek Luh, Asa Germann ( Dahmer: Um Canibal Americano), Clancy Brown (Highlander - O Guerreiro Imortal), Alexander Calvert (Supernatural), Jason Ritter (Freddy x Jason), Patrick Schwarzenegger (Sol da Meia-noite), Sean Patrick Thomas (Uma Turma da Pesada), além de Marco Pigossi.

Há também participações especiais de Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne reprisando seus papéis no spin-off - Trem-Bala, Ashley Barrett e Adam Bourke. A nova série tem como showrunners Michele Fazekas e Tara Butters. As duas estão também na produção executiva junto com o criador de The Boys, Eric Kripke, o ator e roteirista Seth Rogen (vizinhos), além de Evan Goldberg (Supebad), Neal H. Moritz (Velozes e Furiosos), Ori Marmur (Mergulho Radical), Ken Levin (Violência Aleatória), Jason Netter (Caçadores de Recompensa), entre outros.

