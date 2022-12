Glass Onion: veja estreia, sinopse e elenco da continuação de Knives Out

Glass Onion: Um Mistério Knives Out é a sequência de Entre Facas e Segredos (Knives Out, no original). O filme estreou em exibições limitadas nos cinemas em novembro deste ano e será lançado no catálogo da Netflix mundialmente no dia 23 de dezembro. O longa recebeu, nesta segunda-feira (12), duas indicação ao Globo de Ouro. O primeiro título chegou em 2019 e logo se tornou um sucesso de bilheteria, público e crítica. Dirigido por Rian Johnson, o longa arrecadou mais de US$ 312 milhões e foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original . O título também recebeu avaliações positivas dos usuários - alcançou quatro estrelas no IMDb e 97% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Em 2021, a Netflix adquiriu os direitos autorais da franquia Knives Out e anunciou a produção de mais duas continuações. Em Glass Onion, o detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) vai à Grécia para investigar um mistério envolvendo um bilionário e seu diferenciado círculo de amigos. O título tem gerado tantas avaliações positivas quanto seu antecessor, considerando os dados dos principais agregadores da internet. Confira, a seguir, mais informações sobre o enredo, quais atores e atrizes estão na sequência e como o filme tem repercutido.

Sinopse

O detetive Benoit Blanc desta vez está na Grécia e encontra um grupo reunido para o encontro anual realizado por Miles Bron, um bilionário da tecnologia. Compõem a lista de convidados pessoas influentes, como a ex-sócia de Andi, a governadora de um estado dos Estados Unidos, um cientista, uma ex-modelo e sua assistente, além de um influenciador e sua namorada. Após um assassinato acontecer no local, todos se tornam suspeitos, e começam a ter seus segredos e possíveis motivações revelados.

O título do filme é inspirado em uma canção de mesmo nome lançada pelos Beatles em 1968, conforme explicou o diretor. A expressão também faz referência aos cenários que fazem parte da narrativa e que só serão compreendidos depois de assistir.

Elenco

Apesar da reunião de nomes populares de Hollywood ter agradado ao público no primeiro filme, Glass Onion não conta com o retorno da maior parte do elenco anterior, conforme anunciado por Johnson. Inspirado por Agatha Christie e no jogo Clue, ele explicou que cada caso deve envolver localizações, cenários e suspeitos diferentes.

O protagonista Daniel Craig retornou para interpretar o detetive Benoit Blanc na continuação. Craig ficou conhecido principalmente por seu papel como James Bond na franquia 007, entre 2006 e 2021. Ele também atuou no filme Millennium: Os Homens Que Não Amavam As Mulheres, em 2021, no papel de Michael Blomkvist. Em 2020, o ator foi indicado ao Globo de Ouro na categoria Melhor Ator em Comédia ou Musical, por sua performance como o investigador de Entre Facas e Segredos.

Outro nome de destaque em Glass Onion é Edward Norton, protagonista dos sucessos Clube da Luta (1999) e Outra História Americana (1998), em que estrelou como Derek Vinyard. Na sequência da franquia Knives Out, ele interpreta o bilionário Miles Bron. O elenco também conta com Kate Hudson, que interpretou Penny Lane em Quase Famosos (2000), e Ethan Hawke (O Telefone Preto, 2021), que participa do filme, mas em um papel ainda desconhecido. Angela Lansbury e Stephen Sondheim fazem uma aparição póstuma na continuação. Confira abaixo os atores e atrizes escalados para Glass Onion:

Elenco de Glass Onion: Um Mistério Knives Out Daniel Craig Benoit Blanc Edward Norton Miles Bron Kate Hudson Birdie Jay Leslie Odom Jr. Lionel Toussaint Dave Bautista Duke Cody Janelle Monae Cassandra "Andi" Brand Kathryn Hahn Claire Debella Madelyn Cline Whiskey Jessica Henwick Peg

Repercussão

O segundo caso de mistério do detetive Blanc está se equiparando ao seu antecessor, em relação às avaliações atribuídas. No site Metacritic, o filme alcançou nota 81, considerando a avaliação feita por 58 críticos. Em geral, as análises levantam como destaque à edição dinâmica que confere fluidez à experIência, o visual com uma identidade ainda mais forte e autêntica e a habilidade de entregar entretenimento e diversão de forma satisfatória, com múltiplas reviravoltas e momentos cômicos que envolvem a audiência.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out recebeu o selo “Must See” do portal. Isto é, o filme é recomendado pelo Metacritic com base na média de impressões positivas que gerou, pela crítica e no público. Além disso, o longa recebeu a nota 8/10 e alcançou quatro estrelas no agregador IMDb. No Rotten Tomatoes, por sua vez, o título agradou a 93% dos usuários. A produção gerou impressões positivas desde sua premiére no Festival Internacional de Toronto, em setembro deste ano, e no London Film Festival, em outubro.