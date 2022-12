Globo de Ouro 2023: onde assistir aos filmes e séries indicados ao prêmio

A comissão do Globo de Ouro 2023 divulgou a lista com os indicados à premiação nesta segunda-feira (12). Com 27 categorias, a cerimônica ocorrerá em Beverly Hills, Los Angeles, no dia 10 de janeiro. Com apresentação do comediante Jerrod Carmichael e a volta da transmissão pela TV, dentre as várias produções indicadas pela 80ª edição da premiação, destacam-se grandes projetos do streaming, como Wandinha, The Crown e Dahmer: Um Canibal Americano, todas da Netflix, Only Murders in the Building e Pam & Tommy, ambos da Star+, The White Lotus e Euphoria, da HBO Max, e muito mais.